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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hac organizasyonu görüşmesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılı hac organizasyonuna ilişkin görüşmeler yapmak üzere bulunduğu Suudi Arabistan'da, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Dr. Muhammed Al Jasser ile bir araya geldi.

AA3 Nisan 2023 Pazartesi 00:42 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hac organizasyonu görüşmesi
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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş ve Al Jasser'ın, Cidde'de İslam Kalkınma Bankası merkezindeki görüşmesinde, bu yılın hac mevsimindeki kurban organizasyonu, işbirliği ve ortak çalışma konuları ele alındı.

Erbaş görüşmede, İslam Kalkınma Bankasının Müslüman ülkeler nezdindeki önem ve hizmetlerine dikkati çekerek, çalışma ve projelerden duyduğu memnuniyeti ve Türkiye olarak İslam coğrafyasına yönelik yapılan her türlü hizmeti desteklediklerini ifade etti.

Al Jasser ise Türkiye'nin, söz konusu müessesenin kuruluşundaki ülkelerden biri olduğunu belirterek, geçmişten bugüne İslam Kalkınma Bankasının çalışmalarına önemli katkılar sunduğunu, Türkiye ile çok köklü ve güçlü ilişkilerin olduğunu kaydetti.

Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremden büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Al Jasser, yardımlaşma ve dayanışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Görüşmede Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı ve Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da yer aldı.

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