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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsveç'teki provakatif eyleme izin verilmesine tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini kınadı.

AA21 Ocak 2023 Cumartesi 00:01 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsveç'teki provakatif eyleme izin verilmesine tepki
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Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde insanları cehaletten aydınlığa çıkarılması için gönderilen yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakmayı hedefleyen bir eyleme İsveç makamlarınca izin verilmesini lanetliyor, şiddetle kınıyorum. İsveç makamları sergilediği tutum ile İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye karşı işlenen nefret suçuna ortak olmuş ve toplumsal barışı hedef almıştır. Bu kirli zihinlere karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

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