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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kur'an-ı Kerim okuma çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın sabah tüm camilerde Kur'an-ı Kerim okuma çağrısında bulundu.

AA21 Ocak 2023 Cumartesi 18:39 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kur'an-ı Kerim okuma çağrısı
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Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kur'an dostları. Haydi sabah namazına. Yarın, sabah namazımızı kılmak ve Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etmek için camilerdeyiz. Ülkemizin dört bir yanında, 90 bin camimizin kubbeleri Kur'an sesleriyle inlesin, Kur'an'ın nuru yeryüzünü aydınlatsın İnşallah." ifadelerini kullandı.

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