Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mevlid-i Nebi'de Filistin mesajı: İyilik egemen olsun çocuklar ölmesin

Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, bu gecenin, Veladet-i Nebi'nin 1500. yıl dönümü olduğunu belirtti.

Ali Erbaş, "Bu gece, Yüce Rabb'imizin insanlığa en büyük ikramı olan Resul-i Ekrem Efendimizin yeryüzünü teşrif ettiği gecedir. Bu gece, karanlıkların çepeçevre kuşattığı insanlığın ufkuna, ilahi rahmetin bir güneş gibi doğduğu gecedir. Bu gece sevinç, bu gece sürur, bu gece muhabbet gecesidir. Bu gece umut, bu gece şükür, bu gece rahmet gecesidir." diye konuştu.

Bundan 1500 sene önce, insani değerlerin yitirildiği, vicdanların köreldiği bir zamanda Peygamberin gelişiyle tüm yeryüzünün rahmet bulduğunu kaydeden Erbaş, şunları söyledi:

"Kuraklaşan gönüller, vahyin nuruyla ebedi bahara kavuştu. O, bütün varlığa ab-ı hayat oldu. O'nun gelişiyle cehaletin yerini hikmet, zulmün yerini adalet, husumetin yerini muhabbet, nefretin yerini merhamet aldı. Ve bugün bizlere, alem-i İslam'a düşen, Fahr-i Kainat Efendimizin kutlu mirasına, sünnet-i seniyyesine sahip çıkmaktır. Getirdiği ilke, ölçü ve değerleri hayata taşımaktır. O'nun eşsiz örnekliğini yeryüzünün her yerine ulaştırmak; insanlığın her bir ferdiyle buluşturmaktır."

Erbaş, bu inanç ve anlayışla, devletin ve milletin desteğiyle İslam'ın hayat veren değerlerini insanlıkla buluşturmak için gayret ettiklerini söyledi.

Bu noktada gençliğe yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini aktaran Erbaş, "Biliyoruz ki daha güzel bir gelecek, ancak gençlerin heyecanıyla mümkündür. Allah Resulü, Hz.Muhammed Mustafa Efendimiz, 23 senelik risalet görevi süresince gençlerin karakterini Kur'an'la, ilimle, irfanla, güzel ahlakla yoğurmuş ve her birini insanlığa örnek şahsiyet olarak yetiştirmiştir." diye konuştu.

Kendilerinin de gençlere yönelik hizmetlerini aynı gaye ve kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Erbaş, "Ülkemizin her köşesinde açtığımız 1350 civarında gençlik merkezlerimizde, üniversite kampüslerimizde açtığımız Türkiye Diyanet Vakfı kitap okuma salonlarımızda, 4-6 yaş, 7-10 yaş Kur'an kurslarımızda, ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarımızda, yaz kurslarımızda, imamlarımızın liderliğinde yüzbinlerce gencimize ulaştığımız izcilik faaliyetlerimiz ile velhasıl toplumumuzun bütün kesimlerine yönelik tüm eğitim programlarımız ile güzel ahlaklı nesiller yetiştirmenin, merhametin ve iyiliğin egemen olduğu daha adil bir dünya inşa etmenin mücadelesini veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"AİLEYİ KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Mevlid-i Nebi münasebetiyle, bir yıl boyunca devam edecek olan etkinliklerde, Peygamberin örnek hayatını bütün boyutlarıyla ele alacaklarını aktaran Erbaş, şöyle devam etti:

"Özellikle 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' konusunu etraflıca işleyeceğiz. Çünkü aile, bir inanç, ahlak ve değer eğitimi merkezidir. Tüm güzelliklerin odak noktasıdır. Allah Resulünün hane-i saadeti, bunun en güzel örneğidir. Onun aile hayatı, istişarenin, nezaketin, sadakatin, vefanın, güvenin, hürmet ve muhabbetin en büyük sembolüdür. Bu anlayışla ülkemiz genelinde 505 noktada Aile ve Dini Rehberlik Merkezlerimiz başta olmak üzere tüm imkanlarımızla aileyi korumaya ve güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Anneleri, babaları, gençleri ve çocukları Peygamber Efendimizin örnek aile hayatıyla buluşturacak faaliyetler yapıyoruz. Diğer yandan aileyi tehdit eden şiddet, ihmal, istismar, bağımlılık ve benzeri sorunlarla var gücümüzle mücadele ediyoruz."

"PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATINI ANLATAN BİR ANİMASYON SİNEMA FİLMİ HAZIRLADIK"

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının, tüm mensuplarıyla Peygamberin örnekliğinde inanç değerleri, millet ve medeniyet tecrübesini tanıtmaya ve yaşatmaya gayret ettiğini bildirdi.

Din hizmetleri alanında yaptıkları irşat çalışmalarıyla, vaaz ve hutbelerle, 4 bin 500 ayrı çeşitte basıp dağıttıkları yayınlarla, yurtiçinde ve yurtdışında milyonlarca insanı peygamberi bir ahlakla tanıştırmaya çalıştıklarına vurgu yapan Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yine, Başkanlığımız tarafından ülkemizde ilk defa Peygamber Efendimizin hayatını anlatan bir animasyon sinema filmi hazırladık. "571 Rahmet Peygamberi" ismiyle yakında sinemalarda gösterime girecek bu animasyon film, Mevlid-i Nebi'nin 1500. Yılında, öncelikle çocuklarımız olmak üzere her yaştan izleyiciye siyer-i Nebi'yi anlatan nadide bir hediye olmuştur. Ayrıca 160 bölümlük Asr-ı Saadet radyo tiyatromuz 5 senedir Diyanet radyomuzdan ve sosyal mecralardan milyonlarca kişi tarafından dinlenilmiş ve milletimizin büyük bir teveccühüne mazhar olmuştur. Şimdi ise bu eserden hareketle 30 bölüm halinde Asr-ı Saadet dizi film çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız.

Ayrıca ülkemizde ilk defa kapsamlı bir projeyle kaleme alınan konulu siyer çalışmamız, "Eşsiz Rehber Hz. Muhammed ve Asr-ı Saadet" ismiyle yayınlanmıştır. Bu üç ciltlik kaynak eser, her boyutuyla Asr-ı Saadet'i okuyucularımızla buluşturacaktır. İstiyoruz ki bütün insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen peygamberimizin güzel ahlakı herkesi kuşatsın. Yeryüzünde iyilik egemen olsun, dünyayı iyilik değiştirsin ve Filistin'de, Gazze'de, dünyanın hiçbir yerinde çocuklar ölmesin, soykırım olmasın. İyiler, peygamberimizin insanlığa tanıttığı güzel ahlak etrafında toplansın, fesatlarıyla dünyayı yaşanmaz hale getirmeye çalışan kötülüğün temsilcileri Siyonist işgalciler buna cesaret edemesin."