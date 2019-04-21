Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Sri Lanka açıklaması

Sri Lanka'da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yüzlerce insanın yaralanmasına neden olan terör saldırılarını şiddetle kınadığını belirten Prof. Dr. Ali Erbaş, "Savaşta bile mabetleri ve masumları dokunulmaz ilan eden bir dinin mensupları olarak menfur saldırıdan büyük üzüntü duyduğumuzu ifade ediyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve uluslarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Nerede ve kim tarafından yapılıyor olursa olsun masum insanların hayatına kast eden her türlü saldırı; bütün dini, hukuki ilkelere aykırıdır ve insanlığın vicdanına karşı işlenmiş en büyük suçtur.

Farklılıkları düşmanlığa dönüştürerek korku ve güvensizlik oluşturma amacına hizmet eden bu tür saldırılar, dünya barışını, insanlığın ortak huzurunu ve geleceğini tehdit etmektedir. Dolayısıyla tüm dünya ırk, inanç ve coğrafya ayrımı yapmaksızın terör faaliyetlerine ve saldırılarına karşı daha duyarlı ve hassas olmalı; bütün insanlığın huzuru ve yeryüzünün güvenliği için daha çok gayret göstermelidir" açıklamasında bulundu.