14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8122
  • 6,5534
  • 238.344
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Sri Lanka açıklaması

Sri Lanka'da meydana gelen terör saldırılarını kınayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, insanlığın geleceğini tehdit eden bu saldırılar karşısında ırk, inanç ve coğrafya farkı gözetmeksizin bütün dünyanın insanlığın huzuru ve geleceği için daha çok gayret göstermesi gerektiğini kaydetti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sri Lanka'da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yüzlerce insanın yaralanmasına neden olan terör saldırılarını şiddetle kınadığını belirten Prof. Dr. Ali Erbaş, "Savaşta bile mabetleri ve masumları dokunulmaz ilan eden bir dinin mensupları olarak menfur saldırıdan büyük üzüntü duyduğumuzu ifade ediyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve uluslarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Nerede ve kim tarafından yapılıyor olursa olsun masum insanların hayatına kast eden her türlü saldırı; bütün dini, hukuki ilkelere aykırıdır ve insanlığın vicdanına karşı işlenmiş en büyük suçtur.
 
Farklılıkları düşmanlığa dönüştürerek korku ve güvensizlik oluşturma amacına hizmet eden bu tür saldırılar, dünya barışını, insanlığın ortak huzurunu ve geleceğini tehdit etmektedir. Dolayısıyla tüm dünya ırk, inanç ve coğrafya ayrımı yapmaksızın terör faaliyetlerine ve saldırılarına karşı daha duyarlı ve hassas olmalı; bütün insanlığın huzuru ve yeryüzünün güvenliği için daha çok gayret göstermelidir" açıklamasında bulundu.

´´ABD uçakları Türkiye´yi tehdit etmezse, S-400 sistemleri F-35´ler için tehdit oluşturmaz´´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ankara Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili açıklama

Ankara Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili açıklama

Prens tarihe geçti

Prens tarihe geçti

'Sri Lanka halkının acısını hissediyoruz'

'Sri Lanka halkının acısını hissediyoruz'

Terör örgütüne darbe! 9 tane daha imha edildi

Terör örgütüne darbe! 9 tane daha imha edildi

Saldırılarda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Saldırılarda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Sebze meyve fiyatları ile ilgili önemli açıklama!

Sebze meyve fiyatları ile ilgili önemli açıklama!

5 yıl önce böyleydi, şimdi ise...

5 yıl önce böyleydi, şimdi ise...

Mehmetçik'in eğitimi için yeni teknoloji

Mehmetçik'in eğitimi için yeni teknoloji
 

POPÜLER HABERLER

Bahçeli´den çok sert açıklama: FETÖ´cüler kimi kutladı, PKK´lılar kimin için sevindi?

Bahçeli´den çok sert açıklama: FETÖ´cüler kimi kutladı, PKK´lılar kimin için sevindi?

Abant nisanda beyaza büründü

Abant nisanda beyaza büründü

Dünyaca ünlü şehirlerin yıllar içinde değişimi

Dünyaca ünlü şehirlerin yıllar içinde değişimi

5 yıl önce böyleydi, şimdi ise...

5 yıl önce böyleydi, şimdi ise...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA