Erbaş, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı görüntülü mesajında, "Hacılarımızla birlikte milletimiz, geleceğimiz ve bütün insanlık adına dua ve niyazda bulunduğumuz kutsal topraklardan sizleri hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Allah’ın müminlere rahmet, huzur ve sevinç vesilesi olarak bahşettiği eşsiz zamanlardan biri olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın hazzını ve heyecanını yaşadıklarını belirten Erbaş, şöyle devam etti: "Kurban Allah'a teslimiyetin, itaat, sadakat ve kurbiyetin sembolüdür. Rabbimize, birbirimize, iyiye, doğruya yakınlaşmayı ifade etmektedir. Bayramlar ise hayatı sekinet ve huzura dönüştüren, sevgi bağlarımızı güçlendiren paylaşma ve dayanışma günleridir. Birbirimizi hatırlamak, kardeşlik ahdimizi yenilemek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için önemli fırsatlardır. Bayramlar hep beraber yaşanırsa sevinçler çoğalır, gönüller muhabbetle dolar, bütün yeryüzünün neşesi olursa hakiki anlamını bulur. Bu itibarla, bayram vesilesiyle anne-babalarımızı, aile büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret ederek gönüllerini ihya edelim. Kimsesiz, yaşlı ve yalnız olanları hatırlayarak bayramın bereketini beraber yaşayalım. Bayrama hasret kalanların; yetim, garip, mazlum ve muhtaçların bayram sevinci olalım. Çocuklarımızı da bayramın coşkusuyla buluşturarak onların zihinlerinde kalıcı hatıralar bırakalım."

Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Acıların, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyamızda dil, ırk, renk, kültür, ülke ve coğrafya farkı gözetmeden bayramın neşesini insanlık ailesinin her ferdine ulaştırmaya gayret edelim.Bu duygu ve düşüncelerle, vahyin şehri Mekke'den, Arafat'ta vakfeye duran bütün hacılarımızın, aziz milletimizin ve yeryüzündeki bütün Müslüman kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyor; bu bayramın barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hakim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını cenabıAllah'tan niyaz ediyorum."