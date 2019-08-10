31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4962
  • 6,1769
  • 264.685
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kurban Bayramı mesajında, 'Bayramın neşesini insanlık ailesinin her ferdine ulaştırmaya gayret edelim.' değerlendirmesinde bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Erbaş, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı görüntülü mesajında, "Hacılarımızla birlikte milletimiz, geleceğimiz ve bütün insanlık adına dua ve niyazda bulunduğumuz kutsal topraklardan sizleri hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Allah’ın müminlere rahmet, huzur ve sevinç vesilesi olarak bahşettiği eşsiz zamanlardan biri olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın hazzını ve heyecanını yaşadıklarını belirten Erbaş, şöyle devam etti: "Kurban Allah'a teslimiyetin, itaat, sadakat ve kurbiyetin sembolüdür. Rabbimize, birbirimize, iyiye, doğruya yakınlaşmayı ifade etmektedir. Bayramlar ise hayatı sekinet ve huzura dönüştüren, sevgi bağlarımızı güçlendiren paylaşma ve dayanışma günleridir. Birbirimizi hatırlamak, kardeşlik ahdimizi yenilemek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için önemli fırsatlardır. Bayramlar hep beraber yaşanırsa sevinçler çoğalır, gönüller muhabbetle dolar, bütün yeryüzünün neşesi olursa hakiki anlamını bulur. Bu itibarla, bayram vesilesiyle anne-babalarımızı, aile büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret ederek gönüllerini ihya edelim. Kimsesiz, yaşlı ve yalnız olanları hatırlayarak bayramın bereketini beraber yaşayalım. Bayrama hasret kalanların; yetim, garip, mazlum ve muhtaçların bayram sevinci olalım. Çocuklarımızı da bayramın coşkusuyla buluşturarak onların zihinlerinde kalıcı hatıralar bırakalım."

Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Acıların, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyamızda dil, ırk, renk, kültür, ülke ve coğrafya farkı gözetmeden bayramın neşesini insanlık ailesinin her ferdine ulaştırmaya gayret edelim.Bu duygu ve düşüncelerle, vahyin şehri Mekke'den, Arafat'ta vakfeye duran bütün hacılarımızın, aziz milletimizin ve yeryüzündeki bütün Müslüman kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyor; bu bayramın barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hakim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını cenabıAllah'tan niyaz ediyorum."

´Kaz Dağları´ yalanlarına tek tek cevap verdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Arafat'ta Vakfe duasını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yapacak

Arafat'ta Vakfe duasını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yapacak

İşte il il bayram namazı saatleri

İşte il il bayram namazı saatleri

Hastalıkları beyin gücünüzle yenin!

Hastalıkları beyin gücünüzle yenin!

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın alternatifini buldu!

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın alternatifini buldu!

Yoğunluk başladı... Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Yoğunluk başladı... Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kurban Bayramı’nda 35 milyar liralık ekonomi oluşacak

Kurban Bayramı’nda 35 milyar liralık ekonomi oluşacak

'Kıyak listesi' deşifre oldu! Hepsini belediyede işe yerleştirmiş

'Kıyak listesi' deşifre oldu! Hepsini belediyede işe yerleştirmiş

PKK'lı terörist ABD askerini vurdu, Pentagon olayı örtbas etti

PKK'lı terörist ABD askerini vurdu, Pentagon olayı örtbas etti
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Türkiye, uzayda büyük hamle yapacaksa burada özel sektörün de devrede olması gerekiyor

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Türkiye, uzayda büyük hamle yapacaksa burada özel sektörün de devrede olması gerekiyor

Dünyanın merak ettiği 51. Bölge'nin altında ne var?

Dünyanın merak ettiği 51. Bölge'nin altında ne var?

Planlanandan 2 yıl önce bitecek!

Planlanandan 2 yıl önce bitecek!

Hacı adayları Arafat'ta

Hacı adayları Arafat'ta

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA