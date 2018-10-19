Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: Bireylerin sorunlarla başa çıkmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Erbaş, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) düzenlediği "Türkiye'de Manevi Rehberlik" başlıklı panelin açılış konuşmasını yaptı.

Modernleşmenin farklı alanlarındaki tezahürü ile birlikte fizik ve metafizik boyutuyla varlığı anlamlandırma sorununun ortaya çıktığını ifade eden Erbaş, "Çok katmanlı ve geniş bir yelpazeden etkilenen sosyal ve manevi problemlerle yüzleşen insanlara yönelik, bu problemlerle başa çıkmada destek olacak birtakım profesyonel ve akademik arayışlar kaçınılmaz olmuştur. Manevi danışmanlık uygulaması da diğer uzmanlık alanları gibi bu ihtiyaç üzerine gündeme gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, hastane, ceza infaz kurumu, huzurevleri, öğrenci yurtları gibi kurumlarda yürütülen manevi rehberlik hizmetleriyle, bireylerin sorunlarla başa çıkmasına yardımcı olmanın ve onlara zorlukların aşılmasında eşlik etmenin hedeflendiğini belirtti.

Ceza ve infaz kurumlarında 1982'den bu tarafa kadın ve erkek vaizlerin manevi danışman olarak görev yaptığını ifade eden Erbaş, şöyle devam etti:

"2003’te Aile ve Dini Rehberlik büroları hizmete açılmıştır. Devamında AFAD, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay ile yapılan protokollerle manevi danışmanlığın kurumsal alanı genişletilmiştir. Bu hizmetler Başkanlığımızda Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı altında Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı, Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olarak yürütülmektedir."

Prof. Dr. Erbaş, 81 il ve 303 ilçede, toplam 384 noktada Aile ve Dini Rehberlik bürolarının bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu bürolar vasıtasıyla, aile kurumunun sağlıklı kurulması, korunması ve güçlendirilmesine katkı sağlanması; toplumumuzun aile hakkında dini açıdan doğru bilgilendirilmesi ve aile bireylerinin sosyal, ekonomik, kültürel değişimler sonucu karşı karşıya kaldıkları riskler karşısında dini bilgi ve manevi destek üniteleri ile güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir."

Başkan Erbaş, 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Bakanlığa bağlı sosyal hizmet kurumlarında kalan çocuk, genç, yaşlı ve kadınlara yönelik manevi destek ve değerler eğitimi programları uyguladıklarını belirtti.

Ceza infaz kurumlarında yürütülen din hizmetleri ve manevi destek faaliyetlerinin, hükümlü ve tutuklulara önemli katkılar sunduğuna dikkat çeken Erbaş, "Alanda yapılan bilimsel araştırmalar, kurumların hazırladığı raporlar ve hedef kitleden alınan geri dönüşler bu konuda önemli veriler ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık tesislerinde yürütülen manevi destek hizmetlerine değinen Erbaş, şöyle devam etti:

"Başkanlığımız tarafından sunulan manevi destek/danışmanlık hizmetlerinin önemli bir bölümünü teşkil eden sağlık tesislerindeki hizmetler, acılı, sıkıntılı, üzüntülü, korkulu, yalnızlık ve ümitsizlik hallerinde, kriz durumlarında insanlara manevi anlamda destek vermeyi amaçlamaktadır. Varsa soru ve sorunlarının çözümüyle hayatlarına yeni bir anlam verebilmede rehberlikte bulunmak, zor zamanlarında onlara eşlik etmek bu hizmetin nüvesini teşkil etmektedir."

2015 yılında 6 ilde 20 personel ile başlatılan hastane manevi destek hizmetlerinin bugün itibarıyla 37 ilde, 126 personelle, 104 sağlık tesisinde sunulduğunu bildiren Erbaş, Diyanet TV’de yayınlanan "Hayata Dokunanlar" programında manevi danışman olarak görev yapan din görevlilerinin tecrübe ve izlenimlerinin paylaşıldığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, manevi rehberlik hizmetinde hedeflerinin, toplumun bu alandaki ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için manevi rehberlik hizmetini yaygınlaştırmak, bu konuda farkındalık oluşturmak, toplumun bu hizmetin varlığını ve neler yapıldığını anlamasını sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Atilla Arkan’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Dr. Turgay Şirin, Dr. Ahmet Canan Karakaş ve Merve Reyhan Baygeldi'nin sunum yaptığı bildirildi.