Diyanet İşleri Başkanlığı deprem bölgesi için 52 il müftüsünü görevlendirdi

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatıyla, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla depremin ilk saatlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin faaliyetlerine başladığı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç'in başkanlığındaki yönetim merkezinin, yapılacak iş ve işlemleri yürürlüğe koyarak gelişmeleri takip etmeyi sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, depremin hemen ardından bölgeye giden Erbaş'ın da Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta Başkanlığın ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) çalışmalarını koordine ettiği bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, evlerine giremeyen tüm vatandaşların uygun olan camilerde kalabileceklerini duyurduğuna yer verilen açıklamada, "Ayrıca, uygun olan Kur'an kursları ve Diyanet Akademi Merkezleri de vatandaşların hizmetine sunulmuştur. İlk aşamada, merkez teşkilatında genel müdür, daire başkanı, taşrada ise il müftüleri unvanlarında bulunan personelin izinleri iptal edilmiş ve görevlendirmeye hazır halde beklemeleri talimatı verilmiştir." bilgisine yer verildi.

- 150 KİŞİLİK ARAMA KURTARMA EKİBİ BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

Açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı genel müdürleri, daire başkanları, 52 il müftüsü ve çok sayıda ilçe müftüsü ile başka illerden görevlendirilen yaklaşık 2 bin 500 Diyanet personelinin, TDV ekiplerinin, arama kurtarma, insani yardım, manevi destek çalışmalarına devam ettiği belirtilerek deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım etmeye ve idari koordinasyona desteğini sürdürdüğü aktarıldı.

Deprem nedeniyle vefat edenler için camilerde yatsı ezanından önce sela verildiği, namaz sonrasında Kur'an-ı Kerim ve dua programının icra edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Başkanlığımızın Avrupa ülkelerindeki müşavirlik ve ataşeliklerimizin bulunduğu bölgelerde yardım kampanyaları başlatılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı personeli SMS bilgilendirmesi ile vatandaşlar ise sosyal medya üzerinden kan bağışı yapılması konusunda teşvik edilmiştir. Ayrıca, arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla TDV Bartın, Ordu, Bursa, Afyonkarahisar ve İstanbul şubeleri uhdesindeki 150 kişilik arama kurtarma ekipleri deprem bölgelerine intikal etmiştir. Bölgedeki acil ihtiyaçlar için tespit çalışmaları devam etmekte olup konuyla alakalı TDV şubeleri ile koordinasyon sağlanmaktadır."

TDV tarafından ilk etapta 1 mobil mutfak tırı, 1 afet aracı, 1 destek hizmetleri aracı ve 1 karavanın Kahramanmaraş'ta, 2 mobil ikram aracı, 1 mobil koordinasyon aracının Hatay'da, 1 mobil ikram aracının Gaziantep'te, 1 mobil ikram aracının Malatya'da, 1 arama aracının Osmaniye'de, 1 ilave ulaşım aracının ise Adıyaman'da görevlendirildiği bildirildi.

TDV ekiplerince vatandaşlara yemek dağıtımının yapılmaya devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin deprem bölgesindeki yaraların bir an evvel sarılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.