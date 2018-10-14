Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Albayrak: Türkiye'de 70 bin öğrenci hafızlık eğitimi alıyor

Kırıkkale İl Müftülüğü tarafından hafızlık eğitimi gören 8 ile 15 yaş arasındaki 17 öğrenci için Nur Camii'nde tören düzenlendi. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında 2010 dünya birincisi olan Ali Tel ve 2015 dünya birincisi Alpcan Çelik, törende Kur'an-ı Kerim tilaveti ile katılımcıları mest etti. Tekbirlerle camiye giren küçük hafızlar, sırasıyla sure okudu. Törende hafızlara belgeleri verilerek, çeyrek altın hediye edildi.

Türkiye genelinde 70 bine yakın çocuğun hafızlık eğitimi aldığını ifade eden Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, "Biz her yıl Ocak ayında, Temmuz ayında ve Ekim ayında hafızlık sınavları gerçekleştiriyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın kurmuş olduğu hafızlık tespit komisyonlarında hafız olduklarını ispat eden yavrularımız hafızlık belgesi alıyorlar. Bu hafızlık belgesinden sonra genel olarak alışkanlığımız mezuniyet, ama bizim geçmişimizden gelen bir hicazet cemiyetidir, bunu muhafaza ediyoruz. Bugün Kırıkkale ilimizde çok güzel bir ana şahit olduk. Çok kıymetli hafızlarımız en büyük camimizde muhterem cemaatimizin büyük teveccühü ile beraber İl Müftülüğümüzün organize etmiş olduğu hafızlarımızın bu güzel gününe şahit olduk" diye konuştu.

Kırıkkale İl Müftüsü Şahin Yıldırım ise, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın bizlere talimatları doğrultusunda il müftülüğümüzün buradaki organizasyonları doğrultusunda Kur'an-ı Kerim eğitimini biraz daha detaylı olarak ezberletmiş olduğumuz hafızlarımız vasıtasıyla yine toplumuzda gelecek neslimize güzel bir emanet bırakmak adına bu hizmeti yürütüyoruz. Burada 17 yavrumuzu hafız yaparak belgelerini aldırmak suretiyle, onları zaman zaman da özellikle Ramazan ayı günlerinde özellikle bu hafız olan öğrencilerimizi mukabele okutmak suretiyle halkımızın desteğiyle, katkılarıyla, ailelerimizin bizlere güveniyle bizlere emanet etmiş olan bu yavrularımızı bizler ürünlerini halkımıza açıyoruz, gösteriyoruz" dedi.

Küçük yaşta hafız olduğu için Allah'a dua ettiğini ifade eden Fatih Dolu, "Bunun için Rabbime şükür ediyorum. Tüm gençlere de bunu yapmaları için tavsiye ediyorum. Kesinlikle Kur’an’dan ayrılmamalarını tavsiye ediyorum. İlk gittiğinizde yüzüne başlıyorsunuz. Yüzünden okuyoruz. Sonra ezber. Yavaş yavaş Rabbim'in vermiş olduğu sabırla bitiriyoruz" diye konuştu.

Program sonrasında Kırıkkale Belediyesi katılımcılara ikramlarda bulundu.