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Diyanet İşleri Başkanlığı: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bir cami sohbetindeki sözlerinin, çocuklarımızla ilişkilendirilmesi kabul edilemez

Diyanet İşleri Başkanlığından, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın bir cami sohbetindeki sözlerine ilişkin konunun, çocuklarla ilişkilendirilmesinin kabul edilemeyeceği bildirildi.

  • AA
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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "(Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bir cami sohbetindeki sözleri) Konunun, her biri masum birer melek ve en değerli emanetimiz olan çocuklarımızla ilişkilendirilmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir cami sohbetinde ayet-i kerimeyi delil göstererek Müslümanları Kur’an’ı okumaya, anlamaya ve yaşamaya davet edip, şeytanın tuzaklarına düşmekten, hak ve hakikat yolundan ayrılmaktan, terör ve şiddete bulaşmaktan korunmaları için uyarmak son derece tabii bir durumdur."

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