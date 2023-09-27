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Diyanet İşleri Başkanlığından ''Diyanet'te hicaz yolsuzluğu'' başlıklı habere ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018'deki hac kayıtlarıyla ilgili alınan şikayetler hakkında yapılan tahkikat sonucunda bazı acentelerle alakalı adli makamlara suç duyurusunda bulunulduğunu, adli makamlar tarafından suça karışan kişiler hakkında adli sürecin devam ettiğini bildirdi.

AA27 Eylül 2023 Çarşamba 19:17 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanlığından ''Diyanet'te hicaz yolsuzluğu'' başlıklı habere ilişkin açıklama
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Diyanetten yapılan açıklamada, "Diyanet'te hicaz yolsuzluğu" başlığıyla bir televizyonda yer alan haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, söz konusu usulsüzlüğün Başkanlıkça ortaya çıkarıldığı ve yargıya intikal ettirildiği belirtildi.

Açıklamada, daha güvenli hizmet sunabilmek amacıyla, hac ön müracaatı, kayıt güncelleme, kura sonuçları, organizasyon tercihi, kesin kayıt işlemleri, kafile uçuş bilgileri gibi hac kayıt sürecine ilişkin iş ve işlemlerin 2019 yılından itibaren e-Devlet üzerinden yapıldığı hatırlatıldı.

Hac kuralarının da noter gözetiminde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2018 yılındaki hac kayıtlarıyla alakalı Başkanlığımıza ulaşan şikayetler hakkında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız müfettişlerince tahkikat yapılmıştır. Tahkikat sonucunda bazı acentelerle alakalı adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Adli makamlar tarafından suça karışan şahıslar hakkında adli süreç devam etmektedir. Konu bu kadar açık olmasına rağmen Halk TV isimli medya kuruluşunda art niyetli hareket edilerek ve büyük bir çarpıtma ile 'Diyanet'te hicaz yolsuzluğu' şeklinde sunulmuştur. Halbuki tam aksine, söz konusu usulsüzlüğü ortaya çıkaran ve yargıya intikal ettiren Diyanet İşleri Başkanlığımızdır. Başkanlığımız, başlatılan adli süreci takip etmektedir."

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