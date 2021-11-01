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Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübesinden istifade etmek istiyorlar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazoviç ve beraberindeki heyetle makamında görüştü. Kavazoviç de din hizmeti, din eğitimi ve dini yayınlar konusunda Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübesinden istifade etmek istediklerini belirtti.

AA1 Kasım 2021 Pazartesi 16:14 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 16:14
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Diyanetten yapılan açıklamaya göre Erbaş, Kavazoviç'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bosna Hersek'in Fatih Sultan Mehmet'in hatırası olduğunu belirten Erbaş, "90'lı yılların başından itibaren bizim gençliğimize denk gelen zamanlarda yaşanan savaş sürecinde her zaman Bosna'nın yanında olduk. Bosna Hersek'in devlet olarak güçlenmesi ve Türkiye ile ilişkilerinin daha da gelişmesi, yaşanan sıkıntıları ortadan kaldıracaktır inşallah. Bosna ile ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kavazoviç de din hizmeti, din eğitimi ve dini yayınlar konusunda Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübesinden istifade etmek istediklerini belirterek, görüşmeden dolayı Erbaş'a teşekkür etti.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ile Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

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