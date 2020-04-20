DHA 20 Nisan 2020 Pazartesi 11:52 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 11:58

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in annesi koronavirüsten hayatını kaybetti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mehmet Görmez'e başsağlığı dileyerek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Diyanet İşleri eski Başkanımız Sn. Mehmet Görmez Hocamızın dâr-ı bekâya irtihal eden validesine Allah'tan rahmet; Görmez ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yalçın, Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in annesi Sıdıka Görmez’in corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da, "Önceki Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Görmez hocamızın muhterem annesi Sıddika Görmez'e Rabbimden rahmet; hocamıza ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter'da yaptığı açıklamada "Muhterem Mehmet Görmez hocamızın dâr-ı bekaya irtihal eyleyen validelerine Allah’tan rahmet, kendilerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.