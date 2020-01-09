Diyanet Tv hac kuraları canlı yayın izle: Diyanet hac çekilişi canlı nereden izlenir?

09.01.2020 10:12 - Güncelleme: 09.01.2020 10:12

Diyanet Tv hac kuraları canlı yayın izleme linki yoğun bir şekilde araştırılıyor. Diyanet hac çekilişi canlı nereden izlenir? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Diyanet, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayının kuralarını bugün çekiyor. Kura çekilişi Diyanet TV'den canlı olarak takip edilebiliyor. Diyanet Tv hac kuraları canlı yayına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DİYANET HAC ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Diyanet, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayının kuralarını bugün çekiyor. Kura çekilişi Diyanet TV'den canlı olarak takip edilebiliyor.

DİYANET TV HAC KURALARI CANLI YAYIN İZLE

TÜRKSAT 4A HD YAYIN

Frekans: 12.380 MHZ

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 27.500

FEC: 3/4

TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN

Frekans: 12.422 MHZ

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

EUTELSAT 7A TÜRKİYE-AVRUPA

Frekans: 10762 MHZ

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

YAMAL 300K (90°E)

Frekans: 10972 MHZ

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 11.200

FEC: 3/4

DIGITURK

Kanal 68

DSMART

Kanal 104

KABLO TV

Kanal 555

TİVİBU

Kanal 49

HAC KURASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Noter huzurunda, kamuoyuna açık yapılacak kura sonuçlarının, aynı gün saat: 21:00'den itibaren e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da grup başlarına gönderilecek.