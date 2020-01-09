Diyanet Tv hac kuraları canlı yayın izle: Diyanet hac çekilişi canlı nereden izlenir?

Diyanet Tv hac kuraları canlı yayın izleme linki yoğun bir şekilde araştırılıyor. Diyanet hac çekilişi canlı nereden izlenir? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Diyanet, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayının kuralarını bugün çekiyor. Kura çekilişi Diyanet TV'den canlı olarak takip edilebiliyor. Diyanet Tv hac kuraları canlı yayına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
DİYANET HAC ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
Diyanet, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayının kuralarını bugün çekiyor. Kura çekilişi Diyanet TV'den canlı olarak takip edilebiliyor.
DİYANET TV HAC KURALARI CANLI YAYIN İZLE
TÜRKSAT 4A HD YAYIN
Frekans: 12.380 MHZ
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 27.500
FEC: 3/4
TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN
Frekans: 12.422 MHZ
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4
EUTELSAT 7A TÜRKİYE-AVRUPA
Frekans: 10762 MHZ
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4
YAMAL 300K (90°E)
Frekans: 10972 MHZ
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 11.200
FEC: 3/4
DIGITURK
Kanal 68
DSMART
Kanal 104
KABLO TV
Kanal 555
TİVİBU
Kanal 49
HAC KURASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Noter huzurunda, kamuoyuna açık yapılacak kura sonuçlarının, aynı gün saat: 21:00'den itibaren e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da grup başlarına gönderilecek.