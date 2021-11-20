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Güncel

Diyanet üzerinden algı operasyonuna girişen Birgün rezil oldu

Diyanet tarafından Adalet Bakanlığı'nın misafirhanesinde gerçekleştirilen toplantıyı lüks otelde yapılmış gibi haberleştiren Birgün gazetesinin yalanı kısa sürede ortaya çıktı.

20 Kasım 2021 Cumartesi 08:34 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 08:34
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Birgün gazetesi, Diyanet'in toplantısını lüks otelde yaptığına yönelik bir haber yayımladı.

"Diyanet'in toplantıları çok yıldızlı" başlıklı haberde, "Toplantılar için beş yıldızlı otelleri tercih eden Diyanet, kentte âdeta kamp kurdu. Başkanlık, Antalya'daki lüks tesiste art arda toplantılar düzenledi" ifadeleri kullanıldı.

Ancak Birgün'ün lüks otel olarak yansıttığı yer kamuya ait bir misafirhane ve toplantı Adalet Bakanlığı'nın tesislerinde gerçekleştirildi. Gazete, Adalet Bakanlığı'nın tesisleri olduğu bilgisine satır aralarında yer verdi.

DİYANET'TEN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Birgün'ün haberini şu sözlerle yalanladı ve tepki gösterdi: Lüks tesis denilen yerin aslında kamuya ait bir misafirhane olduğu gizlenir. Adalet Bakanlığı'nın tesislerinde yapıldığı haberde görünmeyecek yere satır arasına konulur. İşiniz gücünüz Diyanet üzerinden algı yapmaya çalışmak.

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