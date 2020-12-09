Diyanet Vakfı'ndan Suriye'ye 30 tır yardım

IHA 09 Aralık 2020 Çarşamba 17:47 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 17:47

Yardım konvoyu uğurlama töreni Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra Malezya Mapim Yardım Kuruluşu Başkanı Dr. Sina Arabi, Suriye’ye geçişten bu yana yardım ettiklerini ifade ederek, “Bugün 30 tırlık yardım konvoyunu Suriye’ye uğurluyoruz. Türkiye Diyanet Vakfına teşekkür ediyorum, bizimle işbirliği yaptıkları için, 2020 yılında dünya korona virüs ile uğraşırken, mazlumlara biz yardımlara devam ettik. BizlerekKorona ile savaşın başladığını, yardım savaşının bittiğini söylenmesine rağmen esas savaş şimdi başlamıştır diyerek, Suriyeli kardeşlerimize insanı yardımlarımızı attırarak sürdüreceğiz. Mapim olarak Suriyeli kardeşlerimize yardım götürüyoruz. Kışın geldiği şu zamanlarda özellikle soba, battaniye, diğer insanı yardım malzemelerini götürdük. 2021 yılında daha fazla yardım edeceğiz” dedi.



Türkiye Diyanet Vakfı Müteveklli heyeti 2’inci Başkanı Dr. İhsan Açık ise yaptığı konuşmada, Malezya Mapim Yardım kuruluşa teşekkür ettiğini ifade ederek, “Malezya Mapim ile iyi bir ortaklığımız, paydaşlığımız var. Hedefimiz, insanı yardım başta olmak üzere, bütün yardım ve faaliyetleri, kalıcı hale gelmesidir. Suriyeli kardeşlerimizin bu sıkıntılı durumdan kurtarılmasıdır. Şu an itibariyle 30 tır yardımı Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye uğurluyoruz” dedi.

İl Müftüsü Abdurrahman Şahin’in yaptığı duanın ardından 30 tırlık yardım konvoyu Suriye’ye uğurlandı

