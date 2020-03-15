Diyanet'ten koronavirüse karşı aldığı tedbirlerle ilgili açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüse karşı aldığı tedbirlerle ilgili yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
27 Şubat 2020 itibariyle ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir
20-30 günlük turlarla S.Arabistan’da bulunan ve dönüşü ileriki tarihlerde planlananların dönüşleri erkene alınmıştır.
Umre dönüşü sırasında yolcular, S.Arabistan'a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiştir.