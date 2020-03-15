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Diyanet'ten koronavirüse karşı aldığı tedbirlerle ilgili açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüse karşı aldığı tedbirlerle ilgili yayımlanan açıklamada, '27 Şubat 2020 itibariyle ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir' denildi.

15 Mart 2020 Pazar 15:15 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 15:19
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Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüse karşı aldığı tedbirlerle ilgili yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

27 Şubat 2020 itibariyle ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir

20-30 günlük turlarla S.Arabistan’da bulunan ve dönüşü ileriki tarihlerde planlananların dönüşleri erkene alınmıştır.

Umre dönüşü sırasında yolcular, S.Arabistan'a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiştir.

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