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Diyanet'ten Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama

Diyanet: 9 Kasım'da 14:30'da tamamen insani duygularla yapılmış bir hasta ziyaretidir.

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Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’ın bir ziyareti ile ilgili bazı medya mecralarında gerçeklerle bağdaşmayan haber ve yorumlar yapıldığı görülmektedir. 
 
Söz konusu ziyaret 9 Kasım 2018 tarihinde saat 14:30 sularında ve tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir.

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