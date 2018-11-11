Diyanet'ten Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama

Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’ın bir ziyareti ile ilgili bazı medya mecralarında gerçeklerle bağdaşmayan haber ve yorumlar yapıldığı görülmektedir.

Söz konusu ziyaret 9 Kasım 2018 tarihinde saat 14:30 sularında ve tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir.