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Diyar Galeria İş Merkezi'nin yıkılmasına ilişkin gözaltılar var

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibi ile proje sorumluları mimar ve inşaat mühendisi İstanbul'da yakalandı.

AA15 Şubat 2023 Çarşamba 12:57 - Güncelleme:
Diyar Galeria İş Merkezi'nin yıkılmasına ilişkin gözaltılar var
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında kentte yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibi Hasibe Yıldırım, proje sorumlusu mimar Şeref Kesgün ve proje sorumlusu inşaat mühendisi Mustafa Cevat Arsız'ın Kadıköy'de olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yıldırım, Kesgün ve Arsız'ı kaldıkları adreslerde gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • Deprem
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