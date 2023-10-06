Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde savaş uçakları havalandı

Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden kalkan savaş uçakları, terör hedeflerini imha etmek için havalandı.

Terör örgütü PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatları icra ediliyor.

Şimdiye kadar, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan çok sayıda hedef imha edildi.