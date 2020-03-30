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Diyarbakır anneleri, 210 gündür evlat nöbetinde

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

AA30 Mart 2020 Pazartesi 12:43 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 12:43
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 210. gününe girdi.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Baran Övünç için kente gelen anne Solmaz Övünç, yaptığı açıklamada, oğluna kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini belirtti.

Evladının küçük yaşta henüz öğrenciyken kandırılarak dağa kaçırıldığını vurgulayan Övünç, "Baran oğlum neredeysen dön gel, orası senin yerin değil. Sana kefen giydirmek istemiyorum, damatlık giydireceğim. Gel adaletimize teslim ol. Oğlumu almadan buradan gitmem. Gel devletime teslim ol. Seni orada kandırıyorlar yavrum." ifadelerini kullandı.

- "DEVLETİMİZ ARKAMIZDA"

Ağrı'dan 4 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Çiğdem Kaya için oturma eylemi yapan Yasin Kaya ise kızını almadan HDP'nin önünden ayrılmayacağını vurgulayarak, "Kesinlikle çadırı terk etmeyeceğim ve çocuğumu almadan bir yere gitmeyeceğim. HDP'liler elini vicdanlarına koysunlar. Çocuğumu kandırdılar, kaçırdılar. Çocuğumu, PKK'dan istesinler." dedi.

Evladına seslenen baba Kaya,"Terör örgütü PKK'dan kaç gel güvenlik güçlerimize teslim ol kızım. Devletimiz arkamızda. Seni yine okutacağım, inşallah öğretmen olursun." diye konuştu.

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