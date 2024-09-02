Diyarbakır Anneleri bir an olsun vazgeçmedi! 'Evlat nöbeti' 6. yılına giriyor

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, yarın 6'ncı yılına giriyor. Evlatlarını isteyen annelerin sesini tüm Türkiye duyarken, 5 yıldır sürdürülen oturma eylemi sayesinde 55 aile, evladını terör örgütünden kurtardı. Dayanışmanın giderek arttığı Diyarbakır annelerine katılım da günden güne artarak 376'ya yükseldi.

"DAĞDA NE İŞİMİZ VAR"

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, 5 yıldır oğlunun yolunu gözlediğini söyleyerek, "Oğluna kavuşmak için her türlü zorluğa rağmen mücadelemize devam ediyoruz. HDP sözde özgürlük bahanesiyle çocuklarımızı kandırıp dağa götürüyor. 9-10 yaşlarında çocukların dağda ne işi var? Buradaki mücadele sayesinde evlatlarımıza kavuşacağız" diye konuştu.

Anne Hatun Yüceyurt da İstanbul'dan kandırılarak dağa götürülen oğlu Serdar için eylemine devam ettiğini bildirdi. Evladına kavuşmadan eyleme son vermeyeceğini belirten Yüceyurt, "Çok zorluklar çektim. Eşim, çocuğunu göremeden hayatını kaybetti. Eylemimizde 6'ncı yılımıza giriyoruz ve her gün kan ağlıyoruz. 7'nci seneyi istemiyoruz, bu sene bitsin artık. Evlatlarımızı HDP'den ve PKK'dan istiyoruz. Bizim gibi anne ve babalara sesleniyorum, 3 Eylül'de buraya gelsinler, bize destek olsunlar" dedi.

"ORASI ÖZGÜRLÜK DEĞİL"

Kızı Ceylan için oturma eylemini sürdüren anne Türkan Mutlu ise şunları söyledi; "Bir anne olarak kızıma sağ salim kavuşmak istiyorum. Kızım eğer beni görüyorsan veya duyuyorsan çık gel. Orası özgürlük değil, mahkumların yeridir, zindandır. Bir kız çocuğunun yeri annenin yanıdır, dağlar veya mağaralar değil. Bugün benim kapımı çaldılar, 10 yıldır bu acıyı çekiyorum, yarın da onların kapılarını çalarlar. "

"BİZ SADECE ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ"

Oğlu Mikail için Van'dan gelerek eylemini sürdüren baba Yusuf Erdinç ise şöyle konuştu: "Oğlum sen okudun. Etrafına bak, HDP milletvekillerinin çocukları senin yanında var mı? Onlar Avrupa'da 7 dil okuyorlar. Sen neredesin? Senin elindeki kalemi kırdılar ve yerine silah verdiler. Oğlum senin için sonuna kadar eylemi sürdüreceğim. Biz sadece evladımızı istiyoruz. Bize destek versinler, evlatlarımızı geri alalım."

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