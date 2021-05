Diyarbakır anneleri, bir Anneler Günü'nü daha evlatlarına hasret geçiriyor

AA 08 Mayıs 2021 Cumartesi 11:52 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 11:52

Terör örgütü PKK tarafından HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar'ı geri almak için 22 Ağustos 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı eylem sonucunda yavrusuna kavuşan Anne Hacire Akar'ın mücadelesi, evlat hasreti çeken onlarca anneye örnek oldu.

Akar'ın evladına kavuşmasının ardından Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine 232 aile katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce ziyaretçinin desteğiyle daha da güçlenen ve evlatlarının özlemiyle umut dolu bekleyişlerinde 614 günü geride bırakan anneler, Anneler Günü'nde en güzel hediye olan yavrularını istiyor.

Yaklaşık 2 yıldır ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile HDP il binası önünde eylemlerini sürdüren aileler, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evlerde veya kaldıkları otelde eylemlerine devam ediyor.

Aileler, yıllardır hasret kaldıkları evlatlarına kavuşma ümidiyle sürdürdükleri eylemde kendilerine verilecek müjdeli haberi bekliyor.

- "BİR ANNELER GÜNÜ'NÜ DAHA SENSİZ GEÇİREMİYORUM"

Dağa 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Songül için oturma eylemine katılan anne Fatma Akkuş, AA muhabirine, kızından ayrı olduğu için tüm Anneler Günü'nü buruk geçirdiğini söyledi.

Akkuş, eylem yapan tüm ailelerin çocuklarının HDP'lilerin dağa kaçırdığını dile getirdi.

Tüm çocukların ailelerine döneceğine inandıklarını kaydeden Akkuş, şöyle dedi:

"Kızım Anneler Günü'nde bana yelek ve kazak almıştı. Hediyesi halen evde. Her Anneler Günü geldiğinde onu hatırlıyorum. Dilerim bir daha Anneler Günü'nde evladım yanımda olur. Her özel günlerde evlatlarımız aklımıza geliyor. Hiçbir bayramı güzel geçirmedik. Bize bayram yoktur. Kızımın evin her yerinde hatırası vardır."

Çocukları kandırılarak dağa kaçırılan tüm anneleri oturma eylemi yapmaya davet eden Akkuş, HDP'lilerin çocukları kolayca kandırdığını, annelerin evlatlarına sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Kızının kendisine çok düşkün olduğunu ifade eden Akkuş, şöyle devam etti:

"Kızım çok merhametlidir. Biliyorum ki Songül beni görse dayanamaz, kaçar. Onlar zorla çocukları orada tutuyorlar. Zorla tutmasalar çocuklar orada duramaz. Evladımın beynini yıkadılar. O çocuk benim, ben doğurdum onu. Ne yokluklarla büyüttüm yavrumu. Songül sana sesleniyorum ne olur dön artık, bir Anneler Günü'nü daha sensiz geçiremiyorum."

- "SADECE OĞLUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Dağa 6 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Muhammed için evlat nöbetine katılan anne Hatice Ay da oğlunun talasemi hastası olduğunu, sürekli gözetim altında bulunması gerektiğini ancak rahatsızlığına rağmen kandırılarak dağa kaçırıldığını ifade eden Ay, şunları kaydetti:

"Onların hiç mi vicdanı, merhameti yok. Muhammed'in dışında 5 çocuğum daha var, gelip beni öpüyorlar, bana hediye alıyorlar ama hiç mutlu olmuyorum. Sadece oğlumu düşünüyorum, 'Keşke o da burada olsaydı.' diyorum. Anneler Günü ve bayramlar bana zehir gibi geliyor. Keşke Anneler Günü'nde evladımın sesini duysaydım, bana 'anne nasılsın' deseydi bile yeter."

- "EVLADIMIN BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖREMEDİM"

Oğlu Ramazan Üçdağ için oturma eylemi yapan anne Mevlüde Üçdağ ise "tam kapanma" olmasına rağmen bulundukları yerde eylemlerini sürdürdüklerini söyledi.

Kısıtlama bittikten sonra yeniden HDP il binası önündeki eylemlerini sürdüreceklerini anlatan Üçdağ, çocuklarının dağda değil annelerinin yanında olması gerektiğini dile getirdi.

HDP'lilerin oğlunu kandırılarak PKK'ya teslim ettiğini belirten Üçdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Evladım yanımda olmadığı için Anneler Günü diye bir günüm yok. Hüzünlüyüm, yaralıyım. Evladımın büyüdüğünü göremedim. Rüyalarımda bile küçüklüğü görüyorum. Oğlum sana kızmadım, sonuna kadar kapım açık. Gel, dön evine. Devletimiz güçlü bir devlettir. HDP ve PKK zulüm yaptı. Bu acıyı onlar bana yaşattı. HDP kadın haklarından bahsediyor ama en büyük zulmü ve şiddeti onlar bize yaşattı. Kadın haklarını savunuyorlarsa 7 yıldır oğlumu benden koparıp götüren partiden, Kürtlerden kaçan partiden ne beklenir?"

Üçdağ, evladının eve dönmesini temennisinde bulunarak, çocukları için eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirdi.