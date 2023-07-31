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Diyarbakır anneleri çocuklarının yolunu gözlüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

IHA31 Temmuz 2023 Pazartesi 16:02 - Güncelleme:
Diyarbakır anneleri çocuklarının yolunu gözlüyor
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3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, HDP il binası önünde bin bin 428'inci gününde de eylemlerini kararlılıkla sürüyor.

Oğlu Mikail için 4 yıldır çadırda nöbet tutan baba Yusuf Erdinç, oğluna dönmesi için çağrıda bulundu.

Oğlunun hukuk okurken HDP tarafından kaçırıldığını ileri süren Erdinç, "Oğlum Marmara Üniversitesi'nde hukuk okuyordu, avukat olacaktı. Oğlumu 2'inci sınıfta HDP kaçırıp buraya getirdi. Buradan da Amerika'ya götürüp teslim ettiler. 2015 yılında beri oğlumun peşini bırakmadım. 4 yıldır burada çadırda bekliyorum. Oğlum senin peşini bırakmadım, bırakmayacağım. Sen gelmeden de buradan hiçbir yere gitmeyeceğim. Seni bekliyorum. Senin elindeki kalemi kırdılar silah verdiler" dedi.

Oğlunun 30 yıl önce İstanbul'dan kaçırıldığını söyleyen anne Hatun Yüceyurt ise, "Oğlum için İstanbul'dan geldim. 30 yıldır oğlumu arıyorum. Ondan hiç haber alamadım. Eğer beni görüyorsan askerimize, polisimize teslim ol. Bak seni 1993 yılından beri arıyorum hiçbir iz bulamadım. Artık çık gel" diye konuştu.

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