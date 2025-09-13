Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürüyor

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2203'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme devam eden annelerden Ayten Elhaman, 7 yıldır oğlu Bayram'ın yolunu gözlediğini söyledi.

Evladına kavuşana kadar eylemini sürdüreceğini belirten Elhaman, şöyle dedi:

"Biz haklıyız, evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Oğlum beni görüyorsan veya duyuyorsan ne olur gel, seni hasretle bekliyorum. Son nefesime kadar mücadele edeceğim, oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. İnşallah hepsi döner."

Annelerden Bedriye Uslu da 14 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Mahmut için eylem yaptığını anlattı.

Oğlu için her sabah umutla çadıra geldiğini belirten Uslu, "İnşallah çocuklarımız gelir. Vazgeçmeyeceğiz. İnşallah Mahmut'umu alıp eve götüreceğim. Oğlum eğer beni görüyorsan, duyuyorsan geri gel. Yeter artık bu çilemiz bitsin, gel güvenlik güçlerimize teslim ol." ifadelerini kullandı.

Uslu, "Terörsüz Türkiye" sürecinden umutlu olduklarını dile getirerek, süreci başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.