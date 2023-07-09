Diyarbakır anneleri evlatları için nöbetini sürdürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1406'ncı gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşmak için eylemi sürdüreceğini söyledi.

Evladına duyduğu özlemi dile getiren Uslu, "Her sabah buraya geliyorum mücadeleme devam ediyorum. Gücüm yettiğince oğlumun peşini bırakmayacağım. HDP'den çocuğumu hep isteyeceğim. Ne hakları var çocuklarımızı bizden ayrı koydular? Biz anneyiz, babayız ciğerlerimiz yanıyor, içimiz buruk. Hep çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz." dedi.

Uslu, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Nurettin Ödümlü de oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle bu mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti.

Evladını beklediğini ifade eden Ödümlü, "Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. HDP evlatlarımızı getirsin. Yusuf oğlum gel, güvenlik güçlerine teslim ol." diye konuştu.