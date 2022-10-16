Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1140'ıncı gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Hatun Yüceyurt, İstanbul'dan kandırılarak dağa götürülen oğlu Serdar için eylem yaptığını söyledi.

Oğlundan hiç haber alamadığını belirten Yüceyurt, "Çocuklarımızı kandırıp götürüyorlar. Oğlumu PKK ve HDP'den istiyorum. Mücadelemde kararlıyım, oğlum gelene kadar onu burada bekliyorum." dedi.

Yüceyurt, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

- AMASRA'DA MADEN OCAĞINDAKİ PATLAMA

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya da değinen Yüceyurt, büyük üzüntü ile öğrendikleri patlamada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Anne Bedriye Uslu da oğlu Mahmut için eylem yaptığını belirterek, evladına kavuşmak istediğini söyledi.

Uslu, "Çocuğumu HDP'den istiyorum. Oturma eylemine devam edeceğim. Dilim döndükçe, ayaklarım tuttukça oğlumun peşini bırakmayacağım. Oğlum gelsin, devlete, güvenlik güçlerine teslim olsun." ifadelerini kullandı.

Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler için büyük üzüntü duyduklarını belirten Uslu, ailelere sabır diledi.

Uslu, şunları söyledi:

"Mekanları cennet olsun, Türkiye'nin başı sağ olsun. İnşallah devlet yaralarını saracak. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın."