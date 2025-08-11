İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2025 Pazartesi / 17 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6983
  • EURO
    47,2911
  • ALTIN
    4390.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor.

AA11 Ağustos 2025 Pazartesi 16:59 - Güncelleme:
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
ABONE OL

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2170'inci gününde devam ediyor.

Annelerden Bedriye Uslu, 14 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Mahmut için eylem yaptığını belirtti.

Eylemlerine kararlıkla devam ettiklerini dile getiren Uslu, "Evladım söz konusu. Asla buradan vazgeçmeyeceğim. İnşallah Mahmut'umu alacağım. Gücüm yettiğince buraya geleceğim ve oğlumdan asla vazgeçmeyeceğim." diye konuştu.

Uslu, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Güzide Demir de evladı için 6 yıldır sürdürdüğü eyleminde kararlı olduğunu kaydetti.

Evladını çok özlediğini anlatan Demir, "Aziz oğlum, gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Eve gel, orası senin yerin değil. Sesin gelsin bana oğlum. Evladım için eylemi sonuna kadar sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

  • Diyarbakır anneleri
  • evlat nöbeti
  • çocuk kaçırma olayı

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.