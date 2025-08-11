Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2170'inci gününde devam ediyor.

Annelerden Bedriye Uslu, 14 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Mahmut için eylem yaptığını belirtti.

Eylemlerine kararlıkla devam ettiklerini dile getiren Uslu, "Evladım söz konusu. Asla buradan vazgeçmeyeceğim. İnşallah Mahmut'umu alacağım. Gücüm yettiğince buraya geleceğim ve oğlumdan asla vazgeçmeyeceğim." diye konuştu.

Uslu, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Güzide Demir de evladı için 6 yıldır sürdürdüğü eyleminde kararlı olduğunu kaydetti.

Evladını çok özlediğini anlatan Demir, "Aziz oğlum, gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Eve gel, orası senin yerin değil. Sesin gelsin bana oğlum. Evladım için eylemi sonuna kadar sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.