Diyarbakır anneleri evlatlarına seslendi: Teslim olun

AA 10 Eylül 2020 Perşembe 11:59 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 12:37

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 374'üncü gününe girdi.

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için gelerek oturma eylemi yapan anne Saadet Ödümlü, 6 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

"374 gündür buradayız. Oğlum gelene kadar gitmeyeceğim." diyen Ödümlü, evladına teslim olması çağrısında bulundu.

Ödümlü, "Onlar seni kandırdılar, sen de onları kandır kaç, gel. Onlar haindir. Gel, devlete teslim ol. 16 kişi geldi, teslim oldu. Darısı inşallah hepimizin başına. Allah'ın izniyle devletin gücüyle hepiniz gelirsiniz inşallah." dedi.

6 yıl önce İstanbul'dan 14 yaşında kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemi yapan baba Şevket Bingöl, HDP'den bir yıldır çocuklarının kaçırılmasıyla ilgili açıklama yapılmadığını belirtti.

HDP'li milletvekillerinin kendilerini görmezden geldiğini dile getiren Bingöl, "Çocuklarımızı bunlar götürdü. Çocukları en lüks yerde okuyor, en lüks hayatı yaşıyor, bizim çocuklarımızı götürüyorlar dağda ölüme terk ediyorlar." diye konuştu.

Bingöl oğluna seslenerek, "Sakın korkma, kaç, gel oğlum. Burada seni bekliyorum. Sen gelmeden evime gitmiyorum." ifadelerini kullandı.