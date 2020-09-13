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Güncel

Diyarbakır anneleri evlatlarına ''teslim ol'' çağrısı yaptı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

AA13 Eylül 2020 Pazar 14:35 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 14:38
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Dağa kaçırılan kızı Ceylan Tekin için Bursa'dan gelerek eyleme katılan anne Türkan Mutlu, yaptığı açıklamada, kızının HDP tarafından kaçırıldığını söyledi.

7 yıldır kızının peşinde olduğunu, her yerde evladını aradığını belirten Mutlu, kızına kavuşmak için oturma eylemine katıldığını kaydetti.

Oturma eylemini evladının dönüşüne kadar sürdürmekte kararlı olduğunu vurgulayan Mutlu, şöyle konuştu:

"7 senedir kızımın peşindeyim. Oturma eyleminde birinci senemiz doldu. Bu eylemi bırakmayacağım. Çocuklarımızın önce beyinlerini yıkıyorlar. Sonra da çocuklar bataklığa giriyor. Kızımı istiyorum. Allah'ın izniyle sonuna kadar kızımın peşindeyim."

Oğlu Fatih için evlat nöbetine devam eden baba Abdullah Demir ise "Evladımı bunlar (HDP) dağa götürdü. Bu zalimlere ve bu vicdansızlara lanet olsun. Oğlum beni duyuyorsan Türk askerine teslim ol." diye konuştu.

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