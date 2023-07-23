İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2023 Pazar / 6 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,971
  • EURO
    29,9751
  • ALTIN
    1701.33
  • BIST100
    6687.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, bunaltıcı sıcaklara rağmen evlatları için bekleyişi sürdürüyor.

AA23 Temmuz 2023 Pazar 17:15 - Güncelleme:
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
ABONE OL

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1420'nci gününde devam ediyor.

40 dereceyi aşan sıcaklıkta, ellerinde fotoğraflarıyla evlatlarının yolunu gözleyen annelerden Zeliha Yaşa, 9 yıldan bu yana evladına hasret olduğunu söyledi.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Yaşa, "Evlatlarımız gelmeden buradan gitmeyeceğiz ve nöbete devam edeceğiz. Oğlum gel, bu acı ve hasret bitsin." dedi.

Oğlu Mikail için Van'dan gelerek eylem yapan baba Yusuf Erdinç ise oğlunun üniversite okurken HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

8 yıldır oğlunun peşini bırakmadığını ifade eden Erdinç, oğluna kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Erdinç, "Yaz, kış, kar, yağmur, sıcak demeden burada bekliyoruz. Diyarbakır'ın sıcağı 40 dereceyi aştı. Sıcağın altında seni bekliyorum oğlum." diye konuştu.

  • Diyarbakır anneleri
  • oturma eylemi
  • evlatları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.