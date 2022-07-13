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Diyarbakır Anneleri HDP il binası önünden evlatlarına seslendi: Teslim olun

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulundu.

AA13 Temmuz 2022 Çarşamba 16:57 - Güncelleme:
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1045. gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Saadet Ödümlü, oğlu Özgür'e kavuşma ümidiyle eylemini sürdürdüğünü söyledi.

Yıllardır oğluna hasret kaldığını belirten Ödümlü, "Allah rızası için çık gel artık. Orası senin yerin değil. Artık yeter. 9 yıldır seni kandırdılar, kaç gel devlete teslim ol." dedi.

Anne Aynur Panay da, oğlu için İstanbul'dan gelerek eyleme katıldığını söyledi.

Evladına kavuşmak için eylemi sürdürdüğünü dile getiren Panay, şöyle konuştu:

"Oğlum için buradayım. HDP oğlumu kaçırıp, PKK'ya teslim etmiş. 10 yıldır oğluma hasretim. Evladımı çok özledim. Çocuğumu 20 bayramdır göremiyorum. 10 yıldır oğlumun sesini dahi duymadım. Oğlum senin yerin orası değil. Gel teslim ol."

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