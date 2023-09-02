Diyarbakır Anneleri kararlı: 5 değil 5 bin yıl geçse vazgeçmeyiz

Diyarbakır Annelerinin, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarını geri almak için HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'de başlattığı eylem, 5'inci yılına giriyor. Eyleme katılan 364 aileden 45'i çocuklarına kavuştu.

Diyarbakır'da yaşayan Hacire Akar, 22 Ağustos 2019 günü, HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını söylediği oğlu için, HDP İl Başkanlığı önünde eylem başlattı. İki gün sonra da oğluna kavuştu. Bu başarı, evladına kavuşmak isteyen annelere örnek oldu.

Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı. Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesine en büyük desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verirken, muhalefet partilerinin liderleri ise annelerin akan gözyaşlarını görmezden geldi.

Bu süre içerisinde aileleri, Şehit ve Gazi aileleri, bakanlar, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları yabancı parlamenterler ve büyükelçiler, gurbetçiler ve toplumun farklı kesimlerinden oluşan binlerce kişi ziyaret edip destek verdi. Diyarbakır'da başlayan eylemin benzerini bir süre sonra çocukları dağa kaçırılan Van, Muş, Hakkâri, Şırnak ve Almanya'da yaşayan aileler tarafından başlatıldı.

Aileler eylem yaptıkları süre içerisinde hem HDP'liler hem de Kandil tarafından defalarca tehditlere ile hakaretlere maruz kaldı. Ailelerle yüzleşmek istemeyen HDP'liler, önce kepenklerini kapattı, ardından binayı tamamen boşalttı. Aradan geçen sürede eylemdeki aile sayısı 364'e, çocuklarına kavuşanlar da 45'e ulaştı. Bugün 4 yılını dolduran eylem, yarın 5'inci yılına giriyor.

BEŞİNCİ YILDA ANNELER KONUŞTU

Sabah'ın haberine göre, evlat mücadelesinde eylemleri 5'inci yıla giren aileler konuştu.

8 yıl önce kaçırılan Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın: Evlatlarımızı silah zoruyla mağaralarda tutuluyor. Örgütte tek bir çocuğumuz bile kalsa, bu eylem 5 yıl değil 5 bin devam edecek. Bize destek olan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimizin yetkililerinden Allah razı olsun. 3 Eylül'de artık PKK ve HDP'ye dur demek için, tüm Türkiye'yi buraya devam ediyoruz.

8 yıl önce kaçırılan Aziz Demir'ın annesi Güzide Demir: Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlumu bana versinler.

9 yıl önce kaçırılan Yusuf Ödümlü'nün annesi Saadet Ödümlü: Oğlumu HDP kaçırıp PKK'ya teslim etti. Mücadelemiz 5'inci yılına giriyor. Devletimiz başta olmak üzere tüm kesim bize destek verdi. Ancak ne yazık ki, HDP ve muhalefet partileri, annelerin çığlığına kulaklarını ve gözlerini kapattı. Bu eylem sayesinde çocuklarımızı PKK'nın elinden alacağız, devletin gücüyle de bu PKK bitecek.

30 yıl önce kaçırılan Serdar Yüceyurt Hatun Yüceyurt: 1993 yılından beri oğlumu arıyorum. 29 yıl sonra dağda olduğunu öğrendim. Oğlum gelene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim.

10 yıl önce kaçırılan Emrah Panay'ın annesi Aynur Panay: Bu eylem şuana kadar PKK ve destekçilerine karşı en büyük eylem oldu. Tüm tehdit ve yalanlara rağmen eylemimizi kararlıkla sürdürdük. Bundan sonra da devam edeceğiz.

4 yıl önce kaçırılan Faruk Taşçı'nın annesi Rahime Taşçı: Yaz ve kış demeden, salgında dahi eyleme devam ettik. Dağda tek bir çocuk kalmayana kadar da sürdüreceğiz.

DAĞDAN KURTARDIĞI OĞLUNU EVLENDİRDİ

2019'da 16 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Mustafa için, 3 Eylül'de eylemi başlatan 3 kadından biri olan Ayşegül Biçer, kanser hastası olmasına rağmen, eşi Rauf Biçer ile birlikte eylemi evlat nöbetini sürdürdü. Bu kararlı mücadelesi sonucu Temmuz 2021'de oğlunu PKK'nın elinden kurtardı. İki yıl sonra kavuştuğu oğlunu askere gönderen anne Biçer, geçtiğimiz Ocak ayında da evlendirdi.