Diyarbakır Anneleri Nevşehir'de buluşuyor

Kentte bulunan bir otelde düzenlenen kongrede düzenlenecek oturumlarla; yeni toplumsal hareket, duygusal emek, medya sosyolojisi, aidiyet ve inanç, protest duruş, kadın direnişi başlıkları ele alınacak. Kongrede aynı zamanda PKK'nın kaçırdığı ve istismara uğrattığı çocuklara dair de önemli analizler sunacak. Medya Platformu tarafından İçişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığının destekleriyle organize edilecek programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılacak. Kongre hakkında bilgiler veren Uluslararası Evlat Nöbeti: Diyarbakır Anneleri Kongresi Koordinatörü Prof. Dr. Adem Palabıyık, "17 Ağustos 2022'de düzenlediğimiz Evlat Nöbeti Çalıştayımızın sonuçlarını 18 Ağustos 2022'de Diyarbakır'da deklare ettik. Sonrasında Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret ederek birlikte açıklama yaptık. Annelere inşallah ileriki dönemde bir uluslararası kongreyle bu süreci taçlandıracağımızı söyledik. Bugün bunun gururu içerisindeyiz. Türkiye'de ilk defa 1. Uluslararası Evlat Nöbeti Diyarbakır Anneleri Kongresini yapıyoruz. Kongremizin katılımcıları; alanında uzman isimler, sanatçılar, medya alanında uzman isimler, akademisyenler ve bununla birlikte İçişleri Bakanımızın katılımıyla kongremiz şereflenecektir. Kongremiz ana başlıkta 5 masada konuşulacak. Bunlardan birisi Diyarbakır Anneleri'nin özellikle yeni bir toplumsal hareket olduğu, bu yeni toplumsal hareket içerisinde ilk defa bir kadın hareketinin sivil inisiyatifle teröre meydan okuduğu ve bununla birlikte en uzun teröre karşı sivil direnişi olduğunu söyleyebiliriz. İkinci olarak Diyarbakır Anneleri kendi direnişlerini ortaya koydu, bu bir protest duruştu. Biliyorsunuz annelik çok merhametli bir histir. Bir annenin evladına elinizi uzattığınız anda bir anne dünyayı yakabilir. Diyarbakır Anneleri'nin aslında o çadır karşısında HDP İl Binasına diz çöktürmesinin asıl sebebi de bu. Çünkü evlatları alınan anneler Diyarbakır'da HDP İl Binasına diz çöktürdü. Bu sadece ülkemizde değil uluslararası arenada çok ciddi ses getirdi. Bununla birlikte özellikle çalıştayımızın ve kongremizin ortak neticelerinden birisi de bu anne hareketinin bölgede korku kültürünü yıktığı, PKK terör örgütünün ortaya koyduğu öç sosyolojisini de ortadan kaldırdığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kongreye; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra sanat-medya dünyasının önemli isimleri, duayen gazeteciler, alanında uzman konuklar ve akademisyenler katılacak.