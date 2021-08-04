Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor

AA 4 Ağustos 2021 Çarşamba 16:35 - Güncelleme: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 16:35

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 702'nci gününde sürüyor.

Oğlu Aziz için eylemini sürdüren anne Güzide Demir, son olarak 3 ailenin evladına kavuştuğunu belirterek, aynı sevinci yaşamak istediklerini belirtti.

Çocuğunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttuğunu dile getiren Demir, "Çocuğumu HDP'den istiyorum. Onlar çocuğumu kandırdı, götürdü. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim. Mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Demir, oğluna seslenerek, "Oğlum neredeysen güvenlik güçlerimize teslim ol. Orası senin yerin değil." ifadelerini kullandı.

Oğlu Yusuf için eylem yapan baba Celil Begdaş da evlatlarına kavuşmak için eyleme devam edeceklerini belirtti.

Seslerini duyurduğu için basın mensuplarına teşekkür eden Begdaş, anne ve babaların bu eylem ile evlatlarını geri kazandığını, son olarak 3 ailenin de çocuğuna kavuştuğunu aktardı.

Begdaş, "Sadece bizim evladımız değil, dağda tek bir evladımız kalmayana kadar eylemimizde kararlıyız. Direndikçe biz kazandık. Bu çadır çok şey kazandı. Bu çadır zafer kazandı. Allah'ın izniyle hala da kazanacağız." diye konuştu.

Ailelere kendilerine destek vermeleri çağrısında bulunan Begdaş, "Gelin hep beraber çocuklarımızı bu zalimlerin elinden kurtaralım. Çocuklarımız orada perişan. Gelin güçlü olalım çocuklarımızı alalım." şeklinde konuştu.

Begdaş, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaparak, "Oğlum annen hasta. Ne düğünümüz ne de bayramımız var. Orası senin yerin değil. Gel kalem al eline." dedi.