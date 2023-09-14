İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK'lı terörist H.Ç'nin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Diyarbakır Annelerinin çığlıklarının yankılanmaya devam ettiğini, teslim olan bir örgüt mensubunun daha annesiyle buluştuğunu belirtti.
Diyarbakır Annelerinin sürdürdüğü evlat nöbetinin 1462. gününde, terör örgütü mensubu H.Ç'nin Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına ikna yoluyla teslim olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Diyarbakır Annelerinin başlattığı evlat nöbetleriyle bugüne kadar 46 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu. Milletimizin huzur ve güvenliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
DİYARBAKIR ANNELERİNİN ÇIĞLIKLARI YANKILANMAYA DEVAM EDİYOR❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 14, 2023
1⃣ ÖRGÜT MENSUBU DAHA BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KAÇARAK TESLİM OLDU, ANNESİYLE BULUŞTU❗️
Diyarbakır Annelerinin sürdürdüğü evlat nöbetinin 1⃣4⃣6⃣2⃣. gününde, terör örgütü mensubu H.Ç., Diyarbakır İl Jandarma... pic.twitter.com/476R9z8Ks4