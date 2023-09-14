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  • Diyarbakır anneleri teröre diz çöktürüyor! Bir PKK'lı terörist daha teslim oldu
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Diyarbakır anneleri teröre diz çöktürüyor! Bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

Diyarbakır Annelerinin sürdürdüğü evlat nöbetinin 1462. gününde terör örgütü mensubu H.Ç Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '1 örgüt mensubu daha bölücü terör örgütünden kaçarak teslim oldu, annesiyle buluştu.' dedi.

14 Eylül 2023 Perşembe 14:07 - Güncelleme:
Diyarbakır anneleri teröre diz çöktürüyor! Bir PKK'lı terörist daha teslim oldu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK'lı terörist H.Ç'nin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Diyarbakır Annelerinin çığlıklarının yankılanmaya devam ettiğini, teslim olan bir örgüt mensubunun daha annesiyle buluştuğunu belirtti.

Diyarbakır Annelerinin sürdürdüğü evlat nöbetinin 1462. gününde, terör örgütü mensubu H.Ç'nin Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına ikna yoluyla teslim olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Diyarbakır Annelerinin başlattığı evlat nöbetleriyle bugüne kadar 46 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu. Milletimizin huzur ve güvenliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

  • Diyarbakır Anneleri
  • teslim
  • terör kontrol

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