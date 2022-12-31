Diyarbakır anneleri yeni yıla evlat özlemiyle giriyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1216. gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Zeliha Yaşa, 8 yıl önce 17 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen oğlu Abdurrahman'a hasret kaldığını, çocuğunun kokusunu ve sesini özlediğini söyledi.

Bir an önce çocuklarına kavuşmayı temenni ettiklerini belirten Yaşa şöyle konuştu:

"Oğlum, orada ne yapıyorsun? Devletin bize ne zararı var da sizi orada tutuyorlar? Kaç gel, o elbiseyi üstünden çıkar, silahını bırak ve devletine teslim ol. Kardeşlerin ve ağabeyin seni bekliyor. Sensiz olmuyor oğlum. İnşallah yeni yılda tüm çocuklar annelerine kavuşur. Hepsinin gelmesini bekliyoruz."

- "Kızım gel devletimize teslim ol"

7 yıl önce 23 yaşında kaçırılan Hatun için eylem yapan anne Nihan Çiçek de yeni yılda evlatlarına kavuşmayı temenni ettiklerini söyledi.

Hastalığına rağmen kızına kavuşmak ümidiyle evlat nöbetini sürdürdüğünü dile getiren Çiçek, "Dört gözle kızımı bekliyorum, onu çok özledim. Kızım, gel devletimize teslim ol. Kızım sakın korkma, bak o kadar kişi teslim oldu. Sen de gel teslim ol." ifadesini kullandı.

- "Oğlumun hakkı kucağımda büyümesiydi"

Hakkari'de 6 yıl önce 9 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için eylem yapan anne Rukeyda Adıyaman ise Kürtçe yaptığı konuşmada, oğlunun HDP'liler aracılığıyla kaçırılarak terör örgütü PKK'ya teslim edildiğini anlattı.

Evladının kendisinden koparıldığını dile getiren Adıyaman şunları kaydetti:

"Oğlumun hakkı kucağımda büyümesiydi. Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Onlardan oğlumu alıncaya kadar buradan kalkmayacağım. Koynumdaki kuzumdu, 6 yıldır onun hasretini çekiyorum. Ne gecem gece ne de gündüzüm gündüz. Yeni yılda oğlumun kucağıma gelmesini istiyorum. Dileğim, benim çocuğumla birlikte tüm annelerin evladının geri gelmesidir."

