Diyarbakır anneleri yeni yılda evlatlarına kavuşmak istiyor

Anne Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere de örnek oldu.

Bir grup annenin dağa kaçırılan evlatları için 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 1215'inci güne ulaştı.

Evlatlarını isteyen annelerin sesini tüm Türkiye duyarken, evlat nöbetine katılım günden güne artarak 349'a yükseldi.

Büyük bir dayanışma ve kararlılıkla sürdürülen oturma eylemiyle 38 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

Yaz kış, kar yağmur, bayram salgın demeden aralıksız devam eden evlat nöbetinde anne ve babaların "geri dön" çağrısına kayıtsız kalmayıp terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olanlar, bekleyişini sürdüren ailelere de umut oldu.

Gelen her evlat için sevinç gözyaşı döken aileler aynı mutluluğu yaşama ümidiyle ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önündeki çadırda bekleyişini sürdürüyor.

Evlatlarının yolunu gözleyen aileler, yeni yılda da çocuklarına kavuşma ümidiyle oturma eylemini sürdürecek.

- "OĞLUM GELİN BERABER GEÇİRELİM BU YILI"

6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir, AA muhabirine, evladını çok özlediğini, bir an önce ona kavuşmak istediğini söyledi.

"HDP'liler oğlumu kaçırdı. Oğlum sabah evden çıktı, bir daha da gelmedi. HDP sebeptir, sorumludur. Ellerini çeksinler oğlumun üzerinden. Oğlumu HDP'den istiyorum, oğlumu versinler bana" diyen Demir, yeni yıldan beklentisinin oğluna kavuşmak olduğunu belirtti.

Demir, oğluna seslenerek, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

"Oğlum gelin beraber geçirelim bu yılı. Seni çok özledim. Orası senin yerin değil. Aziz gelirsen çok sevinir, mutlu olurum." ifadelerini kullanan Demir, evladına sarılmak istediğini kaydetti.

- "FADİME ÖNÜMÜZDEKİ YILI SENİNLE GEÇİRELİM"

Hatice Levent de 6 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen kızı Fadime'ye kavuşmak için evlat nöbetini sürdürdüğünü söyledi.

Kızından ayrı geçen her günün acı dolu olduğunu dile getiren Levent, kızına kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini dile getirdi.

Levent, yeni yıla kızından ayrı girmek istemediğini anlatarak, "Seni çok özledim yavrum. Dön gel, kapım sana açık. Sensiz geçen yıllar bize zehir oldu. Fadime önümüzdeki yılı seninle geçirelim. Yeni yılda bu çilemizi bitir Allah'ım. Ellerinizi yavrularımızın üstünden çekin. Dönsünler, biz de mutlu bir şekilde yeni yılı geçirelim." dedi.

- "İNŞALLAH MAHMUT'UM GELECEK, YENİ YILI BİRLİKTE GEÇİRECEĞİZ"

12 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Mahmut için eylem yapan Bedriye Uslu da evlatları için eylemi kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

Evlat acısının büyük bir acı olduğuna işaret eden Uslu, oğluna kavuşma umudunu hiçbir zaman yitirmediğini kaydetti.

Uslu, yeni yılda oğluna kavuşmayı umut ettiğini aktararak, "İnşallah Mahmut'um gelecek, yine eski günlere döneceğiz, yeni yılı birlikte geçireceğiz. Tüm çocuklar eve dönsün, bu çilemiz bitsin. Mahmut beni görüyorsan veya duyuyorsan evine dön. Gelin yurdumuza, polisimize, askerimize teslim olun." ifadelerini kullandı.

- "BİR YILI DAHA ONSUZ GEÇİRMEK İSTEMİYORUM"

6 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu İsa için eylem yapan baba Abdulkadir Eslek, çok özlediği evladına kavuşmak istediğini vurguladı.

Eslek, "Herkes yeni yıla sevdikleriyle giriyor. Ümit ediyorum ki; biz de 2023'e beraber gireceğiz. Bir yılı daha onsuz geçirmek istemiyorum. HDP'nin oğlumu nasıl götürdüyse geri getirmesini bekliyorum." diye konuştu.

6 yıl önce 20 yaşında kandırılarak dağa götürülen Hikmet için evlat nöbetini sürdüren Husret Altun ise oğlunu HDP ve terör örgütü PKK'dan istediğini söyledi.

Altun, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaparak, "İnşallah tüm çocuklar geri döner. Yeni yılda evladımı istiyorum. İnşallah herkesin evladı yeni yılda geri döner." dedi.

Kandırılarak dağa götürülen oğulları Ömür ve Servet için eylem yapan baba İbrahim Yalçın da yıllardır evlat acısı yaşadığını, bu hasretin artık son bulmasını istediğini ifade etti.

Evlatlarına kavuşana kadar eyleme devam edeceklerini anlatan Yalçın, yeni yılda tek temennisinin oğluna sarılmak olduğunu kaydetti.