Diyarbakır annelerinden Akşener'e tepki: Masanın altından çekindi

Terör örgütü PKK tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocukları için Türkiye'nin farklı kentlerinden Diyarbakır'a gelerek HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlatan annelerin eylemi bin 241'inci gününe girdi.

Yaz-kış, gece-gündüz demeden evlat mücadelesi veren 353 aile başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasi partiler ile yurt dışından ve yurt içinden onlarca sivil toplum örgütü ziyaret etti.

Hemen hemen tüm siyasi partilerin de destek ziyaretinde bulunduğu anneleri, HDP'nin yanı sıra İYİ Parti de görmezden geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hafta sonu partisinin kongresine katılmak üzere geldiği Diyarbakır'da aileleri ziyaret edeceği umuduyla beklerken, Akşener'e annelerin sesini duymadı.

"MASANIN ALTINDAN ÇEKİNDİ"

Bu duruma tepki gösteren aileler, duygularını SABAH'a anlattı. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmasına iki ay kala yaklaşık 8 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eylemini sürdüren anne İmmihan Nilifırka, "Bir anne olarak burada aylardır evlat mücadelesi veren anneleri görmezden geldi.

Bir kadın olarak O'nu yanımızda görmek isterdik. Masanın altından çekindiği için ziyaret gelmedi. Bir kadın olarak o'nu yanımızda görmek isterdik" dedi.

Diyarbakır'da yaklaşık 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül Akkuş için mücadelesini sürdüren anne Fatma Akkuş ise, "Sayın Akşener, her söyleminde bir anne olduğunu dile getirip, kadınların çektiklerini en iyi kendisinin anladığını söylüyor.

Biz kadın değil miyiz, anne değil miyiz. Neden HDP gibi 4 yıldır sesimizi duymuyor. Gelseydi, ona çektiklerimizi anlatacaktık. 'Ben anneyim demesin" dedi.

Siirt'e yaklaşık 10 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eylem yapan baba Nurettin Ödümlü de, "Aileler olarak Meral hanımı bekledik ama gelmekten çekindi. Milliyetçiyim diyor ama HDP ile birlikte hareket ediyor. Oy hesabı yaptığı için bizi ziyarete gelmedi" diye konuştu.