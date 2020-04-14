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Diyarbakır annelerinden Bakan Soylu'ya destek

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 225 gündür oturma eyleminde olan aileler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevine devam etmesini mutlulukla karşıladı.

IHA14 Nisan 2020 Salı 14:55 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 14:55
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa kararı alması ve akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bakan Soylu’nun istifasını kabul etmeyip görevine devam etmesi gerektiğini iletmesinin ardından karar, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan aileler tarafından sevinçle karşılandı.

225 gündür oğlu Yusuf için evlat nöbetinde olan Celil Begdaş, İçişleri Bakanı Soylu’nun istifasının kabul edilmediği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiklerini söyledi. Begdaş, "Süleyman Soylu, teröre karşı güzel başarılar gösterdi. Çok şeyler yaptı, ama çoğu kesim rahatsız oldu. Kim rahatsız oldu, Amerika rahatsız oldu, CHP rahatsız oldu. Bakan Soylu, kararlarının arkasında gidiyor ve biz ailelere çok desteği oldu. 13 çocuğu getirdi. Bu emekler boşa gitmedi. Buradan onun emeklerine sonsuz teşekkür ederiz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Biz istiyoruz ki 20-30 sene bu adam devam etsin. HDP, CHP, İYİ Parti çok sevindi ama sevinçleri boğazlarında kaldı” dedi.

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