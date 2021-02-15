Diyarbakır annelerinden PKK'ya Gara tepkisi: Bu saldırı tüm insanlığa yapılmıştı

AA 15 Şubat 2021 Pazartesi 14:51 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 14:51

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 532'nci gününde devam ediyor.

Ailelerce, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı için Kur'an-ı Kerim okutuldu, dua edildi.

Aileler adına açıklama yapan anne Ayşegül Biçer, şehit edilen 13 Türk vatandaşına Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı dilediklerini söyledi.

Anneler ve babalar olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve tüm kolluk kuvvetlerine, gösterdikleri çabalar için teşekkür ettiklerini belirten Biçer, terör örgütü PKK'nın alçak yüzünü bir kez daha göstererek, 13 masum vatandaşı şehit ettiğini ifade etti.

- "ANNE VE BABALAR OLARAK DEVLETİMİZİN HER ZAMAN ARKASINDAYIZ"

"Bu saldırı tüm insanlığa yapılmıştır. Anne ve babalar olarak devletimizin her zaman arkasındayız." diyen Biçer, mücadelelerinden asla vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Çocukları kaçırılan, kandırılarak dağa götürülen ailelere seslenen Biçer, şunları kaydetti:

"Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Gelin hep beraber tek yürek olalım. Evlatlarımızı dağdan indirelim. Bu hain PKK ve uzantısı HDP, anneleri mücadelesinden vazgeçirmek, yıldırmak için tehdit etti, yetmedi kafamıza silah dayadı, evimizi yaktı, çocuklarımızın ölümünü paylaştılar ve çocuklarımızı tehdit ve baskı altında bize karşı konuşturdular. İyi bilsinler ki ölümüne devletimizin arkasındayız. Bütün çocuklarımıza seslenmek istiyoruz. Ne olursunuz artık hain, alçak PKK terör örgütünün cani yüzünü görün. Kolluk kuvvetlerimize teslim olun. Şimdi soruyoruz sözde demokratlar, sözde aydınlar sözde sanatçılar sözde akademisyenler sözde insan hakları savunucuları 'ama', 'ancak', 'fakat'lı cümleleri kuranlar şunu unutmayın ki, haksızlık karşısında susanlar dilsiz şeytandır."

Öte yandan AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir, beraberindeki partililerle oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

