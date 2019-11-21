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Diyarbakır annelerinden Türkiye'ye destek çağrısı

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri, destek çağrısında bulundu.

  • AA
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Anne Hacire Akar'ın, dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi ve kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşması, benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer ailelere de örnek oldu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 80'inci güne girdi.

- "81 İLDEN BÜYÜK BİR DESTEK İSTİYORUZ"
 

HDP il binası önünde ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren aileler ortak basın açıklaması yaptı.

Aileler adına açıklama yapan anne Ayşegül Biçer, "Sadece dağa kaçırılan çocukların anneleri değil, yüreği yanık bütün anneleri buraya davet ediyoruz. Öncelikle Diyarbakır olmak üzere 81 ilden büyük bir destek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendilerine oturma eyleminde destek veren tüm yetkililere, polis teşkilatına, sivil toplum kuruluşlarına ve feryatlarını duyurduğu için basın mensuplarına teşekkür eden Biçer, "3 Eylül'den bu yana HDP il binası önünde haklı bir mücadele başlattık. Bugün eylemin 80'inci günü. Yüreği yanık tüm anaları, ister kaybolmuş ister kazada kaybetmiş veya bizim gibi PKK-HDP tarafından kandırılıp dağa götürülmüş olsun, bu anaları Diyarbakır HDP il binasının önüne aynı gün gelip, bir gün boyunca kalarak bize destek vermelerini istiyoruz." diye konuştu.

Biçer, oturma eylemi yapan annelerin sadece kendi çocukları için bu eylemi yapmadığına işaret ederek, "Bu analar sadece kendi evlatları için değil, 40 yıldır akan gözyaşının intikamını almak, gidecek olan gençleri engellemek için geldi. Korkmayın, HDP, PKK, KCK gibi terör örgütlerinin tehditlerine boyun eğmeyin. Gelin buraya şu dalgalanan sancağın altında zafere imza atalım." dedi.

- "ALLAH'IN İZNİYLE ÇOCUKLARIMIZ BİZE GERİ GELECEK"
 

Diyarbakır'da 4 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren baba Süleyman Aydın da eyleme katılan tüm ailelerin tek amacının çocuklarına kavuşmak olduğunu vurguladı.

Aydın, Türkiye'nin 81 iline seslendiklerini ifade ederek, "Bütün ailelere sesleniyoruz, gelsinler, bize destek olsunlar. Kaçırılan çocuklarına gelip, burada sahip çıksınlar. İnşallah gelişme var. Bütün ailelerden destek istiyoruz. Ne kadar çok olursak o kadar sesimiz yükselir. Bütün aileleri buraya istiyoruz. Allah'ın izniyle çocuklarımız bize geri gelecek. Artık terör örgütü PKK'dan kimse korkmasın." şeklinde konuştu.

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