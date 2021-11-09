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Diyarbakır annelerini Silvan Kaymakamı Öztürk ziyaret etti

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Bölgede 5 yıldır görev yaptığını, bölge halkını tanıdığını dile getiren Öztürk, terör örgütünün en fazla bölge halkına, bölgedeki kadınlara ve gençlere zarar verdiğini belirtti.

AA9 Kasım 2021 Salı 14:41 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 14:41
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla Kaymakam Öztürk'ü karşılayan aileler, evlatlarının nasıl dağa kaçırıldığını anlattı, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır annelerinin yanında olduklarını, onlara moral vermek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bölgede 5 yıldır görev yaptığını, bölge halkını tanıdığını dile getiren Öztürk, terör örgütünün en fazla bölge halkına, bölgedeki kadınlara ve gençlere zarar verdiğini belirtti.

Öztürk, şöyle konuştu:

"Kendisine 'halkın vekili' diyenlerin çocukları Paris'te, Londra'da. İşte görüyorsunuz halkın çocukları istismar edilmiş, kandırılmış, akıbetleri hakkında ailelerin bilgisi yok. Aslında burada büyük bir dram yaşanıyor. Terör örgütünün bölge annelerine nasıl zarar verdiğini görüyoruz. Kesinlikle Diyarbakır anneleri Türkiye'deki terörle mücadele ve terörün etkisiz hale getirilmesi konusunda bir dönüm noktası olmuştur. Tarih ve destan yazdılar. Bu topraklardan bu coğrafyadan terörü bertaraf edeceğiz. Bundan sonra hiçbir şekilde hiçbir gencin, kadının, erkeğin dağa çıkmasına müsaade etmeyeceğiz. Burada en büyük desteğimiz Diyarbakır anneleridir."

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