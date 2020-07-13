Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbeti 315'inci gününe girdi

AA 13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:43 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:43

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 315'inci gününe girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek, 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için eylem yapan anne Zümrüt Salim, çocuklarına kavuşuncaya kadar evlat nöbetine devam edeceklerini söyledi.



"Oğlumu HDP'liler dağa gönderdi. Oğlumu HDP'den istiyorum. Sonuna kadar oğlumun peşini bırakmayacağım." ifadelerini kullanan Salim, evladına, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Salim, "Oğlum oralar senin yerin değil. Sen hafız olmak için Kur'an-ı Kerim kursuna gidiyordun. Kurban Bayramı yaklaşıyor, dön, gel." dedi.

- "İNŞALLAH BU ÇADIRDA HERKES O MUTLU GÜNÜ YAŞAYACAK"



Oğlu Fatih Demir için oturma eylemi yapan Abdullah Demir de, tek isteğinin evladına kavuşmak olduğunu ifade ederek, çocuğuna kavuşmadan eylemi bitirmeyeceğini aktardı.

Demir, eylemlerine kararlıkla devam ettiklerini anlatarak, çocukların aileleriyle buluşmasından duydukları mutluluğu belirtti.

"İnşallah Allah'ın izniyle bu çadırda bulunan herkes o mutlu günü yaşayacak." ifadesini kullanan Demir, ailelerin çocuklarını istemekten çekinmemesi gerektiğini kaydetti.

Demir, "Bunlarda (HDP ve PKK) vicdan merhamet olsaydı, 12 yaşındaki kızı dağa götürüp, eline silah vermezdi. Kaçırılan çocuklar genelde 13-17 yaş aralığında. İnsanlık bu mu, adalet bu mu?" diye konuştu.