Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 282'nci gününe girdi

AA 10 Haziran 2020 Çarşamba 15:30 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 15:30

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 282'nci gününe girdi.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylemde yer alan anne Solmaz Övünç, 282 gündür oturma eylemini sürdürdüklerini, sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Sonuna kadar oturma eylemine devam edeceğini dile getiren Övünç, "Evladımı almadan gitmeyeceğim. HDP oğlumu PKK'ya teslim etti. Evladımı almadan gitmeyeceğim. Yavrumdan 5 yıldır ayrıyım. 5 yıldır oğlumun peşindeyim." diye konuştu.

Oturma eylemini sürdüren annelerden Ayten Elhaman da evladı Bayram'dan 3 yıldır haber alamadığını belirtti.

Elhaman, "HDP çocukları, gençleri kandırdı, götürdü. 40 yıldır annelere çektirdikleri bu zulüm nedir? Devletimiz arkamızda. Oğlum, gel devletimize sığın. Hiçbir zaman korkmayın. Sen ve arkadaşların kaçıp gelin. HDP ve PKK birdir, inanmayın. Gençlere sesleniyorum, gelin teslim olun, devletimizin şefkatli ellerine sığının." ifadesini kullandı.