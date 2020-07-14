Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 316'ncı gününe girdi

AA 14 Temmuz 2020 Salı 14:44 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 14:44

6 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, bir evladının dağa kaçırıldığını, diğer oğlunun da terör örgütü PKK mensuplarınca öldürüldüğünü söyledi.

"Çocuklarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz. Çocuklarımızı getirsinler." diyen Çiftçi, çadırda yaz, kış, yağmur ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen eylemi sürdürdüklerini belirtti.

Çiftçi, tek istediklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu aktaran Çiftçi, "Oğlum Roşat dön, yeter artık bu acı. Bu acıyı bize çektirme. İki acı yaşıyorum. Dayanacak gücüm kalmadı. Devlet seni bize teslim eder. Seni alıp evimize gideriz." dedi.

Oğlu Tuncay Bingöl için eylem yapan baba Şevket Bingöl de eylemine sonuna kadar devam edeceğini vurguladı.



- "316 GÜNDÜR BURADAYIZ"



Evladına kavuşana kadar HDP il binası önünden ayrılmayacağını belirten Bingöl, "316 gündür buradayız HDP'den şu ana kadar bize bir açıklama gelmedi. Çünkü HDP milletvekileri biliyor ki bu suçu onlar işlemiştir. O cesaret yok onlarda, gelip bize bir açıklama yapamıyorlar." diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin devletin kararlılığı sayesinde bertaraf edildiğini anlatan Bingöl, şunları söyledi:

"Devletimiz nasıl (FETÖ'yü) yerle bir ettiyse Allah'ın izniyle bu PKK'yı da yerle bir edeceğiz. Bu ülkeyi bu vatanı kimse bölemez. Bu bayrağa kimse el uzatamaz. Uzatan elleri elbirliğiyle kıracağız. Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez hepimiz bu vatanın çocuklarıyız. Hepimiz bu vatan için öleceğiz. Canımız feda olsun bu vatana."