AA 07 Mayıs 2020 Perşembe 15:29 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 15:29

Oğlu Fatih için oturma eylemi yapan anne Sevdet Demir, oğluna kavuşuncaya kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Oğlundan ayrı geçen 5 yılda yaşadığı acıya vurgu yapan Demir, şöyle konuştu:

"Oğlum için geldim, HDP'den oğlumu istiyorum. HDP oğlumu kandırdı, götürdü. Oğlumu nasıl götürdüyse öyle getirsin. Ömrüm yettiğince burada kalacağım. Evde dayanamıyorum. Oğlumun fotoğraflarına, eşyasına bakıyorum ağlıyorum. Oğlumu istiyorum. 5 yıldır ben adeta ölüyüm, oğlum gelene kadar burayı terk etmeyeceğim."

Evladına seslenen anne Demir, "Oğlum, anneler günü geliyor. Sen gittiğinden beri kimse bana çiçek almadı. Bana daha önce aldığın çiçekler evde duruyor. Dön gel annene kurban olayım, seni çok özledim. Yolunu dört gözle bekliyorum. Nerede asker görürsen teslim ol." ifadelerini kullandı.

Oğlu Özkan Aydın için oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın da çocuğunu almadan eylemini sonlandırmayacağına işaret ederek, "HDP milletvekilleri buradan geçiyorlar. Bizi görmemezlikten geliyorlar. 248 gündür buradayız. Hepimiz çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz. Eğer çocuklarımız da bizi duyuyorsa, gelin devletimize teslim olun. Bunlarda (HDP) vicdan yok." diye konuştu.