Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

AA 8 Eylül 2021 Çarşamba 15:43 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 15:43

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 737'nci gününde sürüyor.

Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, evladını almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

Üçdağ, "HDP ve PKK'yı kınıyoruz. Çünkü evlatlarımızı, ciğerimizi bizden koparıp, götürdüler. Allah hakkımızı bırakmasın. Anne ve babalar olarak buradan ayrılmayacağız." dedi.

Oğluna seslenen Üçdağ, "Oğlum gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Hiçbir şekilde korkma, annen gibi cesaretli ol." ifadelerini kullandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinden oğlu Mikail'e kavuşmak için gelerek eylem yapan baba Yusuf Erdinç de evladının Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

5 yıldır evladından haber alamadığını dile getiren Erdinç, "HDP oğlumu kaçırdı, götürdü. Oğlumu HDP'den istiyorum. HDP oğlumu getirene kadar burayı terk etmeyeceğim." diye konuştu.

Erdinç, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.