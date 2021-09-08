İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2021 Çarşamba / 1 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4548
  • EURO
    10,0077
  • ALTIN
    488.934
  • BIST100
    1446.44
Güncel

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor. Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, evladını almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

AA8 Eylül 2021 Çarşamba 15:43 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 15:43
ABONE OL

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 737'nci gününde sürüyor.

Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, evladını almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

Üçdağ, "HDP ve PKK'yı kınıyoruz. Çünkü evlatlarımızı, ciğerimizi bizden koparıp, götürdüler. Allah hakkımızı bırakmasın. Anne ve babalar olarak buradan ayrılmayacağız." dedi.

Oğluna seslenen Üçdağ, "Oğlum gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Hiçbir şekilde korkma, annen gibi cesaretli ol." ifadelerini kullandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinden oğlu Mikail'e kavuşmak için gelerek eylem yapan baba Yusuf Erdinç de evladının Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

5 yıldır evladından haber alamadığını dile getiren Erdinç, "HDP oğlumu kaçırdı, götürdü. Oğlumu HDP'den istiyorum. HDP oğlumu getirene kadar burayı terk etmeyeceğim." diye konuştu.

Erdinç, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.