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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor! Uslu: Buradan evlatlarımızı istiyoruz

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin başlattığı nöbet 1387'nci gününde devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren baba Süleyman Aydın, 'Evlatlarımız 14-15 yaşındayken kandırılarak terör örgütüne gönderildi. Buradan evlatlarımızı istiyoruz.' dedi.

AA20 Haziran 2023 Salı 16:41 - Güncelleme:
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor! Uslu: Buradan evlatlarımızı istiyoruz
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Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarını istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1387'nci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a duyduğu özlemi dile getirdi.

Evladına kavuşmak için mücadeleye devam ettiğini belirten Uslu, "Kararlıyım, bu nöbeti devam ettireceğim. İnşallah çocuklarımızı alacağız. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Oğlumun peşini bırakmayacağım. Bütün çocuklar gelsin, eve dönsün, bu çilemiz bitsin." dedi.

Uslu, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Süleyman Aydın da evladına kavuşana kadar oturma eylemini sürdüreceğini belirtti.

Aydın, "Burada sadece kendi evlatlarımız için mücadele etmiyoruz, bütün evlatlar için mücadele ediyoruz. Evlatlarımız 14-15 yaşındayken kandırılarak terör örgütüne gönderildi. Buradan evlatlarımızı istiyoruz." diye konuştu.

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