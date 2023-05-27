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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Terör örgütü PKK mensupları tarafından, çocuklarının kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti HDP il binası önünde kararlılıkla devam ediyor.

IHA27 Mayıs 2023 Cumartesi 12:14 - Güncelleme:
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
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Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'a gelerek oturma eylemini başlatan ailelerin çocuklarını HDP binasının önündeki çadırda bekleyişi, bin 363'üncü gününde yaz kış demeden kentte etkisini gösteren hava sıcaklığına rağmen aralıksız sürüyor.

Evladı Mahmut için 4 senedir mücadele ettiğini belirten Bedriye Uslu, çocuğunun 14 Nisan 2010 tarihinde HDP aracılığıyla kandırılarak PKK'ya teslim edildiğini ileri sürdü. Çocuğunu alana kadar evlat nöbetine kararlılıkla devam edeceğini belirten Uslu, "Oğlum Mahmut 14 Nisan 2010 tarihinde sabah okula gitmek amacıyla çıktı ve daha geri gelmedi. Gidiş o gidiş, 4 senedir oğlumun geri dönmesi için her sabah çadırın yolunu tutuyorum. Burada umutla oğlumu bekliyorum. Allah'tan tek dileğim oğlumun evine geri dönmesi ve onu dünya gözüyle görmektir. Oğlum geldiği andan itibaren boynum bükük, kanadım kırık olmayacak. Allah'ın izni, devletimizin gücüyle oğlumu PKK'nın elinden alıp, eve götüreceğim" dedi.

"ARTIK BU ÇİLEMİZ, BU DERDİMİZ BİTSİN"

Evladının hasretle yolunu gözlediğini dile getiren Uslu, "Oğlum Mahmut, beni görüp duyuyorsan gel. Devletimizin şefkatli ellerine teslim ol. Yeter artık bu çilemiz, bu derdimiz bitsin" diyerek oğluna 'teslim ol' çağrısında bulundu.

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